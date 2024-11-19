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الرياضة - 07:35 - كتل هوائية وتقلبات في الأحوال الجوية.. حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:35 - كتل هوائية وتقلبات في الأحوال الجوية.. حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:35 - كتل هوائية وتقلبات في الأحوال الجوية.. حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:35 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ 72 ساعة المقبلة، متوقعةً أن تشهد البلاد تقلبات في الأحوال الجوية، متأثرة بكتل هوائية مختلفة، في حين يكون الطقس مائلاً للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، ومعتدل نهارا على الأنحاء كافة.

ومن المتوقع وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس الأيام القادمة بعض الظواهر الجوية المؤثرة، أبرزها سقوط الأمطار التي تكون رعدية أحيانا على عدد من المناطق، بالإضافة إلى الشبورة المائية التي تستمر فرص تكونها على الطرق الزراعية السريعة خلال فترات الصباح الباكر، كما تنشط حركة الرياح في بعض الأحيان خلال فترات متقطعة.

طقس الأربعاء 20 نوفمبر 2024

ويشهد طقس غدا الأربعاء 20 نوفمبر 2024، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال فترات متقطعة، فيما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة خلال بعض الأوقات، وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق، وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

سقوط أمطار

شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

طقس الخميس 21 نوفمبر

ويسود استقرارا نسبيا في طقس الخميس 21 نوفمبر 2024، وفقا لهيئة الأرصاد، في حين توجد فرص لنشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد خلال فترات متقطعة، وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

سقوط أمطار

طقس الجمعة 22 نوفمبر

ويتواصل الاستقرار في حالة الطقس يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، ولكن تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء، وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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