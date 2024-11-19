بعضهم مرشح للأفضل في القارة، 5 نجوم عالمية خارج أمم إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - تصفيات أمم إفريقيا، مع اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا، تأكد غياب بعض النجوم الكبار عن البطولة التي تستضيفها المغرب في العام المقبل.

ويأتي على رأس النجوم الغائبة عن منافسات البطولة، اللاعب محمد قدوس، نجم منتخب غانا ووست هام يونايتد الإنجليزي، حيث يغيب المنتخب الغاني لأول مرة منذ نسخة 2004 عن نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد مشوار بطولي خاضه منتخب السودان ليقتنص بطاقة التأهل مع أنجولا عن المجموعة التي ضمت أيضًا غانا والنيجر.

وتفتقد الكان خدمات النجم الغيني سيرهو جيراسي، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، والمرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي في العام الحالي، بعد تألقه اللافت مع شتوتجارت الألماني في الموسم الماضي.

كما فشل منتخب جامبيا في التأهل لنهائيات البطولة القارية؛ ليغيب اللاعب ياكوبا مينيت نجم برايتون الإنجليزي أيضًا وهو أحد المرشحين أيضًا لجائزة أفضل لاعب صاعد في القارة السمراء.

ويغيب أيضًا اللاعب بيتو مهاجم إيفرتون الإنجليزي ونجم غينيا بيساو بجانب لوجان كوستا مدافع منتخب كاب فيردي والذي ينشط في صفوف فياريال الإسباني.

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