الصين في طريق الانتصار على الاتحاد الأوروبي في معركة الجمارك - أخبار كلمتك

الصين في طريق الانتصار على الاتحاد الأوروبي في معركة الجمارك - أخبار كلمتك

منتخبنا الوطني يحقق فوز ساحق - أخبار كلمتك

منتخبنا الوطني يحقق فوز ساحق - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تعمل على إعادة تأهيل هذا المطار - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تعمل على إعادة تأهيل هذا المطار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل الأمسية الشعرية «فن الواو» بالمجلس الأعلى للثقافة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل الأمسية الشعرية «فن الواو» بالمجلس الأعلى للثقافة - أخبار كلمتك

نقيب الفلاحين: استيراد البيض التركي هدفه ضبط السوق وليس إغراقه - أخبار كلمتك

نقيب الفلاحين: استيراد البيض التركي هدفه ضبط السوق وليس إغراقه - أخبار كلمتك

اتحاد شركات الطيران الإفريقي يكرم القابضة للمطارات والملاحة الجوية - أخبار كلمتك

اتحاد شركات الطيران الإفريقي يكرم القابضة للمطارات والملاحة الجوية - أخبار كلمتك

التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة 94075 استفسار وشكوى خلال أكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة 94075 استفسار وشكوى خلال أكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

قيادي سابق فى جماعة الإخوان يهاجم طوفان الأقصى: الضرر أكبر من النفع - أخبار كلمتك

قيادي سابق فى جماعة الإخوان يهاجم طوفان الأقصى: الضرر أكبر من النفع - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة خسائر الاحتلال منذ بدء العدوان البري على جنوب لبنان - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة خسائر الاحتلال منذ بدء العدوان البري على جنوب لبنان - أخبار كلمتك

منتخب مصر يكشف تشخيص إصابة أحمد رمضان بيكهام - أخبار كلمتك

منتخب مصر يكشف تشخيص إصابة أحمد رمضان بيكهام - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

منتخب جنوب أفريقيا يتقدم على جنوب السودان بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
منتخب جنوب أفريقيا يتقدم على جنوب السودان بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

منتخب جنوب أفريقيا يتقدم على جنوب السودان بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:13 مساءً - تقدم منتخب جنوب أفريقيا على نظيره منتخب جنوب السودان بنتيجة 2-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

أهداف الشوط الأول من مباراة جنوب أفريقيا وجنوب السودان 

سجل ثنائية جنوب أفريقيا في الشوط الأول كل من: إيكرام راينبرز في الدقيقة 7 وباتريك ماسوانجاني في الدقيقة 22.

وتضم المجموعة الـ11 منتخبات جنوب أفريقيا وأوغندا والكونغو وجنوب السودان. 

ويحتل منتخب جنوب أفريقيا صدارة المجموعة الـ 11 برصيد 11 نقطة، فيما يأتي منتخب جنوب السودان في المركز الأخير برصيد 3 نقاط. 

وكان منتخبا جنوب أفريقيا وأوغندا نجحا في التأهل لكأس أمم أفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب قبل الجولة الأخيرة.

جنوب أفريقيا تفوز على أوغندا 

وكان منتخب جنوب أفريقيا حقق الفوز على نظيره أوغندا بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على ملعب مانديلا العالمي، الجمعة الماضية، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل هدفي منتخب جنوب أفريقيا، ثابيلو مورينا في الدقيقة 49، باتريك ماسوانجاني في الدقيقة 89.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:49 - لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكى لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق