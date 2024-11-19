مجموعة مصر، موريتانيا تفوز 1-0 على كاب فيردي وتفشل في التأهل للكان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:13 مساءً - حقق منتخب موريتانيا فوزا صعبا أمام ضيفه كاب فيردي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

هدف موريتانيا سجله محمد سويد في الدقيقة 45 من اللقاء.

فرص منتخب موريتانيا في التأهل للكان

تصفيات أمم إفريقيا، منتخب موريتانيا دخل مواجهة اليوم أمام كاب فيردي وفي رصيده أربع نقاط في المركز الأخير وهو نفس الرصيد لمنافسه خلف مصر الضامنة للصدارة مسبقًا برصيد 13 نقطة وبوتسوانا الثانية بسبع نقاط.

ورغم الفوز الذي حققه منتخب موريتانيا على كاب فيردي وإرتفع رصيده، إلا أن الفوز لم يكن كافيا، بعدما نجح منتخب بوتسوانا في خطف نقطة التعادل أمام منتخب مصر بالقاهرة، ليرفع المنتخب البوتسواني رصيده إلى 8 نقاط احتل بها وصافة المجموعة الثالثة، ويرافق منتخب الفراعنة إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

وكان المنتخب الموريتاني في حاجة لخسارة بوتسوانا أمام مضيفتها مصر بأي نتيجة لحجز بطاقة التأهل للكان

منتخب كاب فيردي، كلمتك

ترتيب المجموعة الثالثة بعد انتهاء التصفيات

بهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، يليه منتخب بوتسوانا في المركز الثاني برصيد 8، ثم موريتانيا 7 نقاط، ثم الرأس الأخضر 4 نقاط.

ليحجز منتخبا مصر وبوتسوانا رسميا بطاقتي التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

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