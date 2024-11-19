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كرة اليد، تأجيل كأس السوبر بين الأهلي وسبورتنج لأجل غير مسمى - أخبار كلمتك

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كرة اليد، تأجيل كأس السوبر بين الأهلي وسبورتنج لأجل غير مسمى - أخبار كلمتك

كرة اليد، تأجيل كأس السوبر بين الأهلي وسبورتنج لأجل غير مسمى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:02 مساءً - كرة اليد، قرر مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة الدكتور محمد الأمين، تأجيل مباراة السوبر بين فريقي الأهلي وسبورتنج والتي كان مقررا إقامتها يوم 7 ديسمبر المقبل، لتقام في موعد يتم تحديده لاحقا.

وعلمت "كلمتك"، أن تأجيل مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي وسبورتنج، بناء على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس باستور.

وقرر الاتحاد أيضا تأجيل مباراة السوبر للسيدات، لتقام في موعد يتم تحديده لاحقا.

استعدادات قوية لمنتخب كرة اليد

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، مواجهة ودية يوم 20 ديسمبر المقبل، أمام منتخب عربي لم يتحدد بعد، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر لها منتصف يناير المقبل، بتنظيم مشترك بين الدنمارك وكرواتيا والنرويج.

وتقام المباراة الودية للمنتخب الوطني في القاهرة، في غياب اللاعبين المحترفين المقرر انضمامهم إلى قائمة الفراعنة يوم 27 ديسمبر المقبل.

يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر لها منتصف شهر يناير المقبل، بتنظيم مشترك بين الدنمارك وكرواتيا والنرويج.

ويخوض المنتخب الوطني حاليا استعدادات قوية للمشاركة في البطولة، تتضمن مواجهات ودية ومعسكرات خارجية، وصولا للمشاركة في منافسات المونديال.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبين المحترفين إلى صفوف المنتخب الوطني يوم 27 ديسمبر المقبل، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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