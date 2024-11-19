الصين في طريق الانتصار على الاتحاد الأوروبي في معركة الجمارك - أخبار كلمتك

الصين في طريق الانتصار على الاتحاد الأوروبي في معركة الجمارك - أخبار كلمتك

منتخبنا الوطني يحقق فوز ساحق - أخبار كلمتك

منتخبنا الوطني يحقق فوز ساحق - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تعمل على إعادة تأهيل هذا المطار - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تعمل على إعادة تأهيل هذا المطار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل الأمسية الشعرية «فن الواو» بالمجلس الأعلى للثقافة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل الأمسية الشعرية «فن الواو» بالمجلس الأعلى للثقافة - أخبار كلمتك

نقيب الفلاحين: استيراد البيض التركي هدفه ضبط السوق وليس إغراقه - أخبار كلمتك

نقيب الفلاحين: استيراد البيض التركي هدفه ضبط السوق وليس إغراقه - أخبار كلمتك

اتحاد شركات الطيران الإفريقي يكرم القابضة للمطارات والملاحة الجوية - أخبار كلمتك

اتحاد شركات الطيران الإفريقي يكرم القابضة للمطارات والملاحة الجوية - أخبار كلمتك

التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة 94075 استفسار وشكوى خلال أكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة 94075 استفسار وشكوى خلال أكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

قيادي سابق فى جماعة الإخوان يهاجم طوفان الأقصى: الضرر أكبر من النفع - أخبار كلمتك

قيادي سابق فى جماعة الإخوان يهاجم طوفان الأقصى: الضرر أكبر من النفع - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة خسائر الاحتلال منذ بدء العدوان البري على جنوب لبنان - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة خسائر الاحتلال منذ بدء العدوان البري على جنوب لبنان - أخبار كلمتك

منتخب مصر يكشف تشخيص إصابة أحمد رمضان بيكهام - أخبار كلمتك

منتخب مصر يكشف تشخيص إصابة أحمد رمضان بيكهام - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

صدمة قوية لـ غانا، قائمة المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صدمة قوية لـ غانا، قائمة المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

صدمة قوية لـ غانا، قائمة المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:25 مساءً - تصفيات أمم إفريقيا، أسدل الستار على منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب باكتمال عقد المتأهلين للبطولة.

ويعد منتخب غانا أكبر مفاجآت البطولة بعد خروجه من التصفيات وفشله في التأهل إلى الكان المقبلة وهو ما شكل علامة استفهام كبيرة حول هذا الفريق الكبير.

 

قائمة المتأهلين لأمم أفريقيا 2025

 المغرب - المستضيف
 بوركينا فاسو
 الكاميرون
 الجزائر
الكونغو الديموقراطية
السنغال
 مصر
أنجولا
غينيا الاستوائية
 ساحل العاج
أوغندا
جنوب أفريقيا
 الجابون
 نيجيريا 
 تونس
 زيمبابوي 
 زامبيا
مالي
 جزر القمر
 بنين
 السودان
 تنزانيا
بتسوانا

موزمبيق 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:17 - العقرب: ستفتح لك آفاق جديدة للدخل.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق