الرياضة - 04:47 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:47 مساءً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، مقارنة بآخر تحديث على مؤشر شاشة البنك المركزي المصري، الذي سجل فيه 49.60 جنيه للبيع، و 49.46 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي ختام تعاملات اليوم نحو 49.60 جنيه للبيع، و49.46 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي ختام تعاملات اليوم نحو 49.56 جنيه للبيع، و49.46 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الثلاثاء عند 49.56 جنيه للبيع، و49.46 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 49.59 جنيه للبيع، و49.49 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 49.45 جنيه للبيع، و49.35 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي فسجل عند مستوى 49.56 جنيه للبيع، و49.46 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ختام اليوم الإثنين نحو 49.59 جنيه للبيع، و49.50 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية ختام تعاملات اليوم نحو 49.59 جنيه للبيع، و49.49 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

استقر سعر الدولار في بنك البركة ختام تعاملات اليوم عند 49.56 جنيه للبيع، و49.46 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 49.59 جنيه للبيع، و49.49 جنيه للشراء.