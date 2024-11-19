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الرياضة - 04:47 - تردد القنوات الناقلة لمبارة مصر وبوتسوانا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:47 - تردد القنوات الناقلة لمبارة مصر وبوتسوانا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:47 - تردد القنوات الناقلة لمبارة مصر وبوتسوانا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:47 مساءً - مباراة مصر وبوتسوانا.. دقائق قليلة تفصلنا على انطلاق صافرة بداية مباراة المنتخب المصري أمام منتخب بوتسوانا، في ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، لذلك تزايد البحث عن القنوات الناقلة لمواجهة اليوم.

وتوفر كلمتك لمتابعيها القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا مباشر في تصفيات أمم أفريقيا، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا

تذيع مجموعة بي إن سبورتس لقاء اليوم والتي تملك حق إذاعة مباراة على الهواء مباشرة، وتعتبر بي إن سبورتس الناقل الحصري لتصفيات أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن إذاعة مواجهة اليوم عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

منتخب مصر

وتستطيع مشاهدة أحداث مواجهة الفراعنة مجانًا مباشر اليوم عبر البث الأرضي لشاشة أون تايم سبورتس المفتوحة.

ويمكنك مشاهدة المواجهة بث مباشر للمباراة عبر الإنترنت، من خلال تطبيق تود «TOD» ناقل اللقاء حصريًا في تصفيات أمم أفريقيا في الشرق الأوسط شمال أفريقيا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا

تردد قناة beIN Sports HD 2 عبر النايل سات

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: 2/3.

تردد قناة أون تايم سبورتس المفتوحة

ويمكنك ضبط «الإريال» الهوائي العادي عبر البث الأرضي لتردد قناة أون تايم سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة مصر اليوم مجانًا في أفريقيا كما يلي:

التردد الأرضي: UHF32.

التردد التماثلي الأرضي: UHF9.

منتخب مصر

مباراة مصر ضد بوتسوانا

وتبدأ مباراة مصر وبوتسوانا، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

معلق مباراة مصر وبوتسوانا

وقررت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، أن يكون معلق لقاء مصر وبوتسوانا اليوم في الجولة السادسة من تصفيات أمم أفريقيا 2025، المعلق الرياضي المصري الشهير على محمد على.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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