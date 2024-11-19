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أصابت الأهلاوية بالقلق، الكشف عن طبيعة إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين - أخبار كلمتك

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أصابت الأهلاوية بالقلق، الكشف عن طبيعة إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين - أخبار كلمتك

أصابت الأهلاوية بالقلق، الكشف عن طبيعة إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:23 صباحاً - تسيطر حالة من القلق على جماهير النادي الأهلي، بعد إصابة هداف الفريق وسام أبو علي مع منتخب فلسطين، وتأكد غيابه عن مواجهة كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

 

طبيعة إصابة وسام أبو علي 

كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، عن طبيعة إصابة وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الفلسطيني، عبارة عن كدمة في الركبة.

وتابع خلال برنامجه على قناة النهار: " إصابة وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الفلسطيني ليست مقلقة بشكل كبير، وحدث تواصل فوري بين الجهاز الطبي للنادي الأهلي وطبيب منتخب فلسطين، للاطمئنان على اللاعب".

بيان الاتحاد الفلسطيني حول إصابة وسام أبو علي 

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إصابة وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، وغيابه عن مواجهة منتخب كوريا الجنوبية، المقرر لها على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. 

وكشف الاتحاد الفلسطيني عن إصابة لاعب الأهلي عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك، دون الكشف عن طبيعة وتفاصيل الإصابة.

وكان وسام أبو علي شارك في خسارة منتخب فلسطين أمام نظيره المنتخب العماني، في الجولة السابعة من التصفيات  الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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