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شيكابالا يعلق على غضب لاعبي الزمالك حال التجديد لزيزو براتب ضخم - أخبار كلمتك

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شيكابالا يعلق على غضب لاعبي الزمالك حال التجديد لزيزو براتب ضخم - أخبار كلمتك

شيكابالا يعلق على غضب لاعبي الزمالك حال التجديد لزيزو براتب ضخم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:02 صباحاً - تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تجديد عقد زميله في الفريق أحمد سيد زيزو. 

وقال شيكابالا على هامش حفل أقامه لجنة الاستثمار وتنمية الموارد في نادي الزمالك: “ الناس اللى من برا النادي بتقول اللعيبة هتزعل لو زيزو جدد براتب مرتفع، لا احنا اللى بنطالب أن زيزو يجدد معانا”. 

وواصل: "نريد أن نجدد لزيزو والفريق كله أيضا يريد ذلك وأيضًا نريد أن نجدد لجوميز ويكمل معانا". 

وأتم حديثه:" 30 سنة داخل نادي الزمالك وأول مرة أشوف التجمع ده من رموز النادي، كل حاجة كانت ماشية بالصوت العالي لكن هذا انتهى تماما". 

وحرصت لجنة الاستثمار وتنمية الموارد في نادي الزمالك على إقامة حفل للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد التتويج بلقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي الموسم الماضي.

وجاء الحفل بشكل خاص دون دعوة لوسائل الإعلام وشهد تواجد عدد كبير من نجوم الزمالك السابقين. 

وجاء الحفل تزامنا مع تواجد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في المستشفى بعد الحريق الذي نشب في منزله. 

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الزمالك بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي على حساب فريق نهضة بركان المغربي. 

 

الزمالك بطل السوبر الإفريقي 

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي بركلات الترجيح فى المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المملكة أرينا بالسعودية. 

 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري بستاد الجيش ببرج العرب. 

 

موعد مباراة الزمالك والمصري 

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري 

ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري في الدوري الممتاز. 

الزمالك يخسر من النصر الليبي وديا

وكان فريق النصر الليبي فاز على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شهداء بنينا في لقاء اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

وافتتح النصر الليبي التسجيل في شباك الزمالك بالثانية 12، فيما تعادل الزمالك عن طريق جيفرسون كوستا بالدقيقة 26 عن طريق كرة رأسية، فيما جاء الهدف الثاني للنصر الليبي بخطأ عكسي من دفاع الزمالك. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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