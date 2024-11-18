الرياضة - 01:03 - بعد وفاة أيمن العلي به.. أعراض وطرق الوقاية من سرطان المعدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:03 مساءً - أيمن العلي.. تُوفي أيمن العلي، ملك جمال الأردن، صباح اليوم الإثنين، بعد صراع مع مرض السرطان، وأثار ذلك حزن الكثيرين، ولذلك يرغب بعض الأشخاص في معرفة ما هو سرطان المعدة، وأعراض الإصابة، وطرق الوقاية منه.

سرطان المعدة

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ما هو سرطان المعدة؟

سرطان المعدة، ورم خبيث ينشأ في المعدة في الخلايا المنتجة للمخاط في البطانة الداخلية للمعدة، وتختلف أعراض سرطان المعدة باختلاف مرحلة المرض.

أعراض الإصابة بسرطان المعدة

- فقر الدم.

- ألم المعدة.

- فقدان الوزن.

- فقدان الشهية.

- الغثيان المستمر.

- عسر الهضم الشديد.

- تجمع السوائل في البطن.

- الحرقة المزمنة والمستمرة.

- الشعور بالانتفاخ بعد الأكل.

- القيء المستمر مع وجود دم أو دون.

- الشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام.

أنواع سرطان المعدة

- السرطانة الغدية، وهو النوع الأكثر شيوعاً من سرطان المعدة، ينشأ الورم في الخلايا المفرزة للمخاط في المعدة.

- سرطان المعدة الناشي في الخلايا المفرزة لهرمونات المعدة.

- سرطان المعدة الليمفومة، ينشأ الورم في الخلايا المناعية في المعدة.

- الورم الذي يؤثر في الخلايا العصبية للمعدة.

طرق الوقاية من سرطان المعدة

- الإكثار من تناول الفاكهة والخضراوات الغنية بالألياف ومضادات التأكسد.

- استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن سرطان المعدة.

- الاعتدال في تناول الأطعمة المدخنة والمالحة.

- تجنب التدخين.

علاج سرطان المعدة

- علاج سرطان المعدة بالأشعة قبل أو بعد الجراحة، وعادة ما يتم دمجه مع العلاج الكيميائي.

- علاج سرطان المعدة بالكيماوي قبل أو بعد الجراحة، وعادة ما يتم دمجه مع العلاج الإشعاعي أو بشكل منفرد للمرضى في المراحل المتقدمة للتخفيف من حدة أعراض سرطان المعدة.

- علاج سرطان المعدة الجراحي لاستئصال الخلايا السرطانية في المراحل المبكرة من بطانة المعدة، حيث يتم استئصال الجزء المصاب من المعدة (استئصالاً جزئياً). أما في المراحل المتقدمة يتم استئصال المعدة بشكل كامل وجزء من الأنسجة المحيطة وربط المريء مباشرة مع الأمعاء الدقيقة.