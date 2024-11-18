الرياضة - 09:09 - اليوم.. بدء حجز شقق «سكن لكل المصريين 5 في المحافظات والمدن الجديدة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:09 صباحاً - شقق سكن لكل المصريين 5.. قررت وزارة الإسكان فتح باب حجز شقق سكن لكل المصريين 5 في المحافظات والمدن الجديدة، اليوم الإثنين لـ محدودي ومتوسطي الدخل.

حجز شقق سكن لكل المصريين 5 لـ ذوي الهمم

ويتم فتح باب حجز شقق سكن لكل المصريين 5 اليوم الإثنين 18 نوفمبر لـ المواطنين من ذوي الهمم، ويستمر حجز الوحدات السكنية بالمدن الجديدة حتى يوم 25 نوفمبر 2024.

حجز شقق سكن لكل المصريين 5 لـ جميع المواطنين

كما يتم حجز شقق سكن لكل المصريين 5 لـ جميع المواطنين يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، ويستمر حتى يوم 24 ديسمبر 2024.

كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 5

ويبلغ سعر كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 5 نحو 300 جنيه، ويتمكن المواطنون من شرائها عن طريق مكاتب البريد المصري، بالإضافة إلى دفع المصروفات الإدارية، التي تبلغ نحو 355 جنيها.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5

- يتراوح سعر شقق سكن لكل المصريين 5 تسليم خلال 36 شهرًا بالمدن الجديدة ما بين 542 لـ 700 ألف جنيه.

- يتراوح سعر شقق سكن لكل المصريين 5 الجاهزة للتسليم الفوري بالمحافظات ما بين 184 لـ 400 ألف جنيه.

- يتراوح سعر شقق سكن لكل المصريين 5 الجاهزة للتسليم الفوري بالمدن الجديدة ما بين 415 لـ 530 ألف جنيه.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5

يشترط لـ حجز شقق سكن لكل المصريين 5، ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز، ويجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون شخصًا طبيعيًا وليس مؤسسة أو شركة.

ويُحظر على الأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأبناء القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية، ولا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو من أي جهة عامة تقدم دعمًا للوحدات السكنية.

ويجب على المتقدم وأفراد أسرته عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا في أي مشروع إسكان اجتماعي آخر، مثل «دار مصر» أو «سكن مصر»، سواء احتفظوا بها أو تنازلوا عنها.

كيفية حجز شقق سكن لكل المصريين 5

ويستطيع المواطنون من التقديم لحجز شقق سكن لكل المصريين 5 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الضغط على هذا الرابط.