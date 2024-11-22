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الدوري السعودي، أهلي جدة يتقدم على الفيحاء بهدف في الشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

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الدوري السعودي، أهلي جدة يتقدم على الفيحاء بهدف في الشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، أهلي جدة يتقدم على الفيحاء بهدف في الشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:58 مساءً - تقدم فريق أهلي جدة على الفيحاء بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي.

وسجل رياض محرز هدف التقدم لصالح فريق أهلي جدة في الدقيقة 21 من ركلة جزاء. 

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تشكيل  أهلي جدة أمام الفيحاء 

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تشكيل الفيحاء أمام أهلي جدة 

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ترتيب الفيحاء وأهلي جدة، في الدوري  السعودي

ويعاني الفيحاء هذا الموسم، إذ يحتل المركز 16 في منطقة الهبوط برصيد سبع نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء وأهلي جدة في الدوري السعودي

من المقرر أن تذاع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، 2023-2024، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وستجد مباراة الفيحاء وأهلي جدة على إحدى شاشاتها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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