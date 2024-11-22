الدوري السعودي، أهلي جدة يتقدم على الفيحاء بهدف في الشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:58 مساءً - تقدم فريق أهلي جدة على الفيحاء بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي.

وسجل رياض محرز هدف التقدم لصالح فريق أهلي جدة في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

تشكيل أهلي جدة أمام الفيحاء

تشكيل الفيحاء أمام أهلي جدة

ترتيب الفيحاء وأهلي جدة، في الدوري السعودي

ويعاني الفيحاء هذا الموسم، إذ يحتل المركز 16 في منطقة الهبوط برصيد سبع نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء وأهلي جدة في الدوري السعودي

من المقرر أن تذاع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، 2023-2024، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وستجد مباراة الفيحاء وأهلي جدة على إحدى شاشاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا