الرياضة - 08:59 - «هتدخل عش الزوجية».. الحق سجل الآن في شقق محدودي الدخل 2024 من «الإسكان» قبل فوات الآوان (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:59 مساءً - شقق محدودي الدخل.. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق المرحلة الخامسة من مشروع سكن لكل المصريين، والذي يستهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل بأسعار مناسبة، ونقدم في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن حجز شقق محدودي الدخل 2024، ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين، مع تقديم تسهيلات كبيرة في السداد لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فكم تبلغ أسعار هذه الوحدات؟ وما هي الشروط المطلوبة للحصول عليها؟

خطوة بخطوة.. كيفية الحصول على شقق محدودي الدخل من «الإسكان الاجتماعي»

وتستعرض كلمتك، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ أسعار وشروط التقديم على شقق محدودي الدخل، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.

متى موعد فتح حجز شقق محدودي الدخل 2024 من الإسكان الاجتماعي؟

وأكدت وزارة الإسكان، موعد بداية حجز شقق محدودي الدخل لذوي الهمم فقط على أن يكون ذلك الموعد بدءا من يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر حتى يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024.

بينما يكون موعد حجز شقق محدودي الدخل «سكن لكل المصرين 5، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر حتى يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، على أن يكون هناك شرط أساسي وهو سداد سعر «كراسة الشروط»، ويكون سعرها 300 جنيه وسداد قيمة «المصروفات الإدارية» والتي يكون سعرها 355 جنيهًا مصريًا، ويمكنك سدادهما عن طريق مكاتب البريد المميكنة والتي تكون بالمدن المطروح بها الوحدات السكنية.

ما هي أماكن بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024؟

وأشارت وزارة الإسكان إلى المتقدمين لـ«شقق لكل المصريين 5، وحجز شقق محدودي الدخل، أنه يجب عليهم شراء كراسة الشروط أولًا وسداد سعرها من خلال مكاتب البريد، وتكون موجودة في جميع المحافظات التي تتواجد بها الشقق التي تم طرحها.

وأما عن مواعيد العمل لمكاتب البريد فهي تعمل يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة ظهرًا، وهناك بعض مكاتب البريد تعمل خلال الفترة المسائية من الساعة الــ 11 ظهرا وحتى الساعة السادسة مساء.

ويمكنك تحديد أقرب موقع مكتب بريد لتزوره ودفع المصاريف كاملًة وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بهم من هنـــــــــا.

ما هي قيمة حجز شقق محدودي الدخل 2024؟

وأعلنت وزارة الإسكان، أسعار حجز شقق محدودي الدخل على أن يكون مقدم الدفع 20 ألف جنيه مصري، وذلك لبيان جدية الحجز في المحافظات بينما يصل سعر الشقق في المدن الجديدة نحو 30 ألف جنيه مصري، شرط أن تكون مدة التمويل تمتد إلى 20 عامًا.

وتتراوح أسعار بيع شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل والتي تكون جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بين 542 ألف جنيه - 700 ألف جنيه».

بينما تتراوح أسعار بيع شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل في المدن الجديدة بين 415 - 530 ألف جنيه».

ما هي شروط حجز شقق محدودي الدخل من الإسكان الاجتماعي 2024؟

وأوضحت وزارة الإسكان عدة شروط مهمة، على من يريد التقدم لحجز شقق محدودي الدخل وهي كالآتي:

- يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

- يحظر على الأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأبناء القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

- عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقا في أي مشروع إسكان اجتماعي آخر.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق محدودي الدخل الإسكان الاجتماعي 2024

- شهادة دخل.

- إيصال مرافق.

- قيد عائلي مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد الحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

طُرق التقديم لحجز شقق محدودي الدخل من الإسكان الاجتماعي 2024

- الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني للتقديم على شقق محدودي الدخل من هنــــــــــا.

- إدخال المواطن بياناته ومرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- اختيار الدور الذي ترغب في السكن به.

- الضغط على أيقونة أرغب التقديم، وملء كافة البيانات المطلوبة.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل

- غرب قنا 1200 وحدة سكنية.

- طيبة الجديدة 760 وحدة سكنية.

- المنيا الجديدة 800 وحدة سكنية.

- أسوان الجديدة 540 وحدة سكنية.

- أكتوبر الجديدة 3200 وحدة سكنية.

- العاشر من رمضان 120 وحدة سكنية.

- برج العرب الجديدة 1000 وحدة سكنية.

- مدينة السادات 2400 وحدة سكنية.

- أخميم الجديدة 1550 وحدة سكنية.

- سوهاج الجديدة 420 وحدة سكنية.

- قنا الجديدة 1000 وحدة سكنية.

أماكن شقق محدودي الدخل الجاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا

- برج العرب الجديدة بواقع 1000 وحدة سكنية.

- السادات بواقع 300 وحدة سكنية.

- أسوان الجديدة بواقع 504 وحدات سكنية.

- المنيا الجديدة بواقع 175 وحدة سكنية.

- مدن حدائق العاصمة بواقع 13 ألف وحدة سكنية.

- مدينة 15 مايو بواقع 960 وحدة سكنية.

- أكتوبر الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية.

- حدائق أكتوبر بواقع 10 آلاف و204 وحدات سكنية.