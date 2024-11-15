الرياضة - 08:59 - برز في «فيرمونت وسفاح التجمع».. ماهو عقار GHP الذي كانت تتعاطاه الإعلامية الشهيرة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:59 مساءً - العقار المخدّر GHP.. سلسلة من القضايا التي تثير الرأي العام والتي تحظى باهتمام كبير ويحرص كل الناس على متابعتها، تكون مرتبطة بعقار GHP، سواء سفاح التجمع أو في غيره من الحوادث الأخرى كحادثة الاغتصاب الذي تم في فندق فيرمونت وغيرها من الجرائم.

وأعادت الإعلامية و البلوجر داليا.ف اليوم، عقار GHP إلى الرأي العام من جديد، بعدما تم القبض عليها بتهمة حيازته.

قصة القبض على البلوجر داليا فؤاد

وتمكن فريق بحث من رصد البلوجر داليا.ف، بعد ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة بحيازة الإعلامية كمية من المواد المخدرة بقصد التعاطي، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات التي تلقتها الإدارة.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على البلوجر الشهيرة داليا ف، التي كانت تقدم برنامج على قناة القاهرة والناس، في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة التجمع الخامس، بسبب حيازتها كمية من المواد المخدرة GHP.

وبعدما اعترفت البلوجر في التحقيقات الأولية بحيازتها المواد المخدرة بقصد التعاطي، قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس داليا ف 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها، لاتهامها بحيازة المواد المخدرة GHP.

العقار المخدّر GHP

عقار GHP في الأصل كان يستخدم كمنشط للمساعدة على ممارسة الرياضات العنيفة، وفي الأعوام الماضية بدأ المدمنون يتعاطونه كمخدّر، فهو يعمل على إخراج الجهاز العصبي من طبيعته ليتم إفراز الهرمونات التي تثير النشوة، وتعزز من الشهوة الجنسية وتزيدها بشكل كبير، وبعد ذلك تمت تسميته «بعقار الاغتصاب»، بسبب استخدامه في الحفلات والنوادي الليلية، وبرز اسمه في قضية الاغتصاب التي حدثت في قضية «فتاة فيرمونت».

وتم تسجيل حالات اغتصاب كثيرة حول العالم كان عقار GHB المتسبب الرئيسي فيها، وكان نادرا ما يستخدم في مصر.

وعند تعاطيه، يكون الشخص في حالة من عدم الاتزان و التحكم في رد الفعل، ويصبح في حالة هلوسة شديدة. وإذا خُلط المخدر مع الكحول، يزيد الدافع الجنسي بشكل جنوني ويصل لحالات هلوسة شديدة، وتكمن المشكلة الكبرى في الآثار الجانبية لهذا العقار والتي تتمثّل في: «التعرق الشديد، وفقدان للوعي، فقدان للذاكرة لحظي». ومن ضمن الآثار الجانبية الأصعب هو الوصول للغيبوبة في حالة زيادة الجرعة.

تفاصيل استخدام سفاح التجمع لـ عقار GHP

وضمن اعترافات سفاح التجمع «كريم. م»، كان عقار GHP عاملا أساسيا لتنفيذه كافة جرائمه، فكشفت تحقيقات النيابة العامة أن سفاح التجمع استخدم عقار GHB للسيطرة على ضحاياه الثلاثة. فأكد سفاح التجمع اعتياده التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة كان يعطيهنّ عقار GHB، ليتمكن من قتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفه.