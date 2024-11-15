بداية من اليوم، استقبال حالات جراحات صدر الأطفال لعلاجها بالمجان بمستشفى الحسين - أخبار كلمتك

بداية من اليوم، استقبال حالات جراحات صدر الأطفال لعلاجها بالمجان بمستشفى الحسين - أخبار كلمتك

الطاقة والسلام محور اهتمام مؤتمر الأطراف COP29 - أخبار كلمتك

الطاقة والسلام محور اهتمام مؤتمر الأطراف COP29 - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر كاب فيردي للعودة إلى القاهرة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر كاب فيردي للعودة إلى القاهرة - أخبار كلمتك

أرهقنا وأسلحتنا نفدت، طيارون أمريكيون يكشفون ما حدث ليلة هجوم إيران على إسرائيل - أخبار كلمتك

أرهقنا وأسلحتنا نفدت، طيارون أمريكيون يكشفون ما حدث ليلة هجوم إيران على إسرائيل - أخبار كلمتك

اتجاه حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب في البورصة المصرية - أخبار كلمتك

اتجاه حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب في البورصة المصرية - أخبار كلمتك

على خطى ميسي، ثورة غضب من رونالدو في وجه حكم مباراة البرتغال وبولندا (فيديو) - أخبار كلمتك

على خطى ميسي، ثورة غضب من رونالدو في وجه حكم مباراة البرتغال وبولندا (فيديو) - أخبار كلمتك

3 أسباب من الكهرباء لرعشة التيار الكهربائي بالمنازل - أخبار كلمتك

3 أسباب من الكهرباء لرعشة التيار الكهربائي بالمنازل - أخبار كلمتك

غدًا، بدء التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية، تعرف على خطوات التقديم - أخبار كلمتك

غدًا، بدء التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية، تعرف على خطوات التقديم - أخبار كلمتك

بعمر الـ 39، كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

بعمر الـ 39، كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

مطالبات بالتحقيق مع إيلون ماسك بسبب اتصال مع بوتين - أخبار كلمتك

مطالبات بالتحقيق مع إيلون ماسك بسبب اتصال مع بوتين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:59 - برز في «فيرمونت وسفاح التجمع».. ماهو عقار GHP الذي كانت تتعاطاه الإعلامية الشهيرة؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:59 - برز في «فيرمونت وسفاح التجمع».. ماهو عقار GHP الذي كانت تتعاطاه الإعلامية الشهيرة؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:59 - برز في «فيرمونت وسفاح التجمع».. ماهو عقار GHP الذي كانت تتعاطاه الإعلامية الشهيرة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:59 مساءً - العقار المخدّر GHP.. سلسلة من القضايا التي تثير الرأي العام والتي تحظى باهتمام كبير ويحرص كل الناس على متابعتها، تكون مرتبطة بعقار GHP، سواء سفاح التجمع أو في غيره من الحوادث الأخرى كحادثة الاغتصاب الذي تم في فندق فيرمونت وغيرها من الجرائم.

وأعادت الإعلامية و البلوجر داليا.ف اليوم، عقار GHP إلى الرأي العام من جديد، بعدما تم القبض عليها بتهمة حيازته.

قصة القبض على البلوجر داليا فؤاد

وتمكن فريق بحث من رصد البلوجر داليا.ف، بعد ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة بحيازة الإعلامية كمية من المواد المخدرة بقصد التعاطي، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات التي تلقتها الإدارة.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على البلوجر الشهيرة داليا ف، التي كانت تقدم برنامج على قناة القاهرة والناس، في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة التجمع الخامس، بسبب حيازتها كمية من المواد المخدرة GHP.

وبعدما اعترفت البلوجر في التحقيقات الأولية بحيازتها المواد المخدرة بقصد التعاطي، قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس داليا ف 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها، لاتهامها بحيازة المواد المخدرة GHP.

البلوجر داليا فؤاد

العقار المخدّر GHP

عقار GHP في الأصل كان يستخدم كمنشط للمساعدة على ممارسة الرياضات العنيفة، وفي الأعوام الماضية بدأ المدمنون يتعاطونه كمخدّر، فهو يعمل على إخراج الجهاز العصبي من طبيعته ليتم إفراز الهرمونات التي تثير النشوة، وتعزز من الشهوة الجنسية وتزيدها بشكل كبير، وبعد ذلك تمت تسميته «بعقار الاغتصاب»، بسبب استخدامه في الحفلات والنوادي الليلية، وبرز اسمه في قضية الاغتصاب التي حدثت في قضية «فتاة فيرمونت».

«فتاة فيرمونت»

وتم تسجيل حالات اغتصاب كثيرة حول العالم كان عقار GHB المتسبب الرئيسي فيها، وكان نادرا ما يستخدم في مصر.

وعند تعاطيه، يكون الشخص في حالة من عدم الاتزان و التحكم في رد الفعل، ويصبح في حالة هلوسة شديدة. وإذا خُلط المخدر مع الكحول، يزيد الدافع الجنسي بشكل جنوني ويصل لحالات هلوسة شديدة، وتكمن المشكلة الكبرى في الآثار الجانبية لهذا العقار والتي تتمثّل في: «التعرق الشديد، وفقدان للوعي، فقدان للذاكرة لحظي». ومن ضمن الآثار الجانبية الأصعب هو الوصول للغيبوبة في حالة زيادة الجرعة.

سفاح التجمع

تفاصيل استخدام سفاح التجمع لـ عقار GHP

وضمن اعترافات سفاح التجمع «كريم. م»، كان عقار GHP عاملا أساسيا لتنفيذه كافة جرائمه، فكشفت تحقيقات النيابة العامة أن سفاح التجمع استخدم عقار GHB للسيطرة على ضحاياه الثلاثة. فأكد سفاح التجمع اعتياده التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة كان يعطيهنّ عقار GHB، ليتمكن من قتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفه.

اقرأ أيضاً
القبض على «أجنبي» بحوزته مخدرات في مطار القاهرة الدولي

سقوط إعلامية ويوتيوبر شهيرة في قبضة الأمن.. ما القصة؟

مواد مخدرة وفيديوهات مخلة.. كواليس القبض على البلوجر الشهيرة «داليا.ف»

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

البرتغال تقسو على بولندا بخماسية وتتأهل رسميا لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق