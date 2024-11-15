الرياضة - 04:49 - ذهب عيار 21.. تحديث جديد للمعدن الأصفر الآن في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:49 مساءً - سعر الذهب.. تراجع سعر الذهب في سوق الصاغة بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 الآن إلى 3560 جنيهًا للبيع، و3540 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3051.5 جنيه للبيع، و3034.25 جنيه للشراء.

وفي هذا السياق تستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 في الأسواق، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــا.

سعر الذهب جرام 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، نحو 4068.5 جنيه للبيع، و4045.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة نحو 3729.5 جنيه للبيع، و3708.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الآن الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر إلى 3560 جنيهًا للبيع، و3540 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق الصاغة نحو 3051.5 جنيه للبيع، و3034.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وأما عن سعر الذهب عيار 14 فسجل الآن في الأسواق نحو 2373.25 جنيه للبيع، و2360 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في سوق الصاغة خلال تعاملات اليوم إلى 2034.25 جنيه للبيع، و2022.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وجاء سعر الذهب عيار 9 اليوم الجمعة في الأسواق نحو 1525.75 جنيه للبيع، و1517.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة نحو 28480 جنيهًا للبيع، و28320 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وأما عن سعر أوقية الذهب في محالات الصاغة اليوم فبلغت نحو 2573.24 دولار للبيع، و2572.97 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4068.5 جنيه 4045.75 جنيه عيار 22 3729.5 جنيه 3708.5 جنيه عيار 21 3560 جنيهًا 3540 جنيهًا عيار 18 3051.5 جنيه 3034.25 جنيه عيار 14 2373.25 جنيه 2360 جنيهًا عيار 12 2034.25 جنيه 2022.75 جنيه عيار 9 1525.75 جنيه 1517.25 جنيه سعر الجنيه الذهب 28480 جنيهًا 28320 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2573.24 دولار 2572.97 دولار