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بمشاركة عبد المنعم، نيس يتأخر أمام رينجرز 2-0 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

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بمشاركة عبد المنعم، نيس يتأخر أمام رينجرز 2-0 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

بمشاركة عبد المنعم، نيس يتأخر أمام رينجرز 2-0 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:04 مساءً - تأخر فريق نيس، أمام رينجرز في بثلاثة أهداف نظيفة  في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم اليوم، في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي. 

وسجل أهداف رينجرز كل من سيرني ودايموند وايكمان في الدقائق 35 و38 و1+45  . 

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وتواجد محمد عبد المنعم المحترف المصري في التشكيل الأساسي لفريق نيس في مواجهة رينجرز. 

 تشكيل نيس 

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وعاد محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي لقائمة الفريق بعد غياب دام ما يقرب من شهر، وذلك في مباراة جلاسكو رينجرز الاسكتلندي اليوم.

قائمة نيس الفرنسي  

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نظام بطولة الدوري الأوروبي

وأصبحت مرحلة المجموعات من الدوري الاوروبي عبارة عن دوري تضم 36 فريقًا، يواجه كل فريق ثمانية فرق مختلفة أربعة على أرضه وأربعة خارجها.

وتتقدم الفرق الثمانية الأولى بشكل عام مباشرة إلى دور الستة عشر والفرق التي تنتهي من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين ستتنافس في مرحلة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر، ومن ثم يتم لعب دور خروج المغلوب مباشرة.

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والفرق التي تنتهي في المركز الخامس والعشرين أو أقل في مرحلة الدوري، سيتم إقصاؤها.

وسيتم تصنيف الفرق في أربعة أوعية، وسيتم بعد ذلك سحب كل فريق ضد خصمين من كل وعاء، أحدهما سيلعب على أرضه والآخر خارج أرضه.

في مرحلة الدوري، لا يمكن للفرق مواجهة خصوم من بلدها ويمكن بحد أقصى مواجهة فريقين من نفس البلد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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