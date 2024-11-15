رونالدو يقود البرتغال في مواجهة بولندا بدوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:36 مساءً - قرر الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، الدفع بتشكيلة هجومية لمواجهة بولندا، مساء اليوم الجمعة، في خامس جولات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024-2025.

ويقود الأسطورة كريستيانو رونالدو هجوم البرتغال رفقة بيدرو نيتو ورافاييل لياو أمام منتخب بولندا.

ويسعى المنتخب البرتغالي لحسم تأهله إلى دور الـ8، في ظل احتلاله صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، فيما تحتل بولندا المركز الثالث بفارق 6 نقاط.

تشكيل البرتغال أمام بولندا

وضم تشكيل منتخب البرتغال كلا من:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، أنطونيو سيلفا، ريناتو فيجا، نونو مينديز.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، جواو نيفيز، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، كريستيانو رونالدو، رافاييل لياو.

تشكيل منتخب بولندا ضد البرتغال

فيما يبدأ منتخب بولندا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بولكا.

خط الدفاع: كيويور، بيدناريك، بياتكوفسكي.

خط الوسط: زاليفسكي، زيلينسكي، رومانشوك، سيمانسكي، بيريسينسكي.

خط الهجوم: بياتيك، أوربانسكي.

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