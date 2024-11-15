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الرياضة - 11:46 - مرتبات تصل لـ8000 ريال.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية بالسعودية (تفاصيل) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:46 - مرتبات تصل لـ8000 ريال.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية بالسعودية (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - مرتبات تصل لـ8000 ريال.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية بالسعودية (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:46 صباحاً - وظائف خالية بالسعودية.. بعد إعلان وزارة العمل عن توافر 21 من الوظائف فى مجالات «التسويق والمبيعات والشيفات» للعمل في أحد المؤسسات السعودية، ارتفع البحث من قبل الشباب عن تفاصيل التقديم على الوظائف.

وظائف خالية بالسعودية

ويستعرض كلمتك لزواره وقرائه في السطور التالية، تفاصيل الوظائف الخالية بالسعودية، من حيث آخر موعد للتقديم وشروط ومزايا الوظائف.

وظائف خالية بالسعودية

آخر موعد للتقديم على وظائف السعودية

وبدأت وزارة العمل في تلقي طلبات التقديم على 21 وظيفة للعمل في أحد المؤسسات السعودية، منذ الثلاثاء الماضي، على أن يستمر التقديم حتى يوم 22 نوفمبر 2024، على أن تقديم الطلبات من الساعة الثامنة صباحًا، حتى الثالثة مساء، وذلك في مقر الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم 3 شارع يوسف عباس ـ مدينة نصر ـ القاهرة».

وظائف خالية بالسعودية

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف السعودية

- صورة جواز سفر ساري.

- صورة المؤهل الدراسي.

- السيرة الذاتية.

- الخبرة.

وظائف خالية بالسعودية

الشروط المطلوبة للتقديم على وظيفتي التسويق والمبيعات

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- وجود خبرة سابقة في مجال الدعاية والإعلان.

شروط التقديم على وظيفة الشيفات

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي مناسب ويفضل في مجال السياحة والفنادق.

- أن يكون للمتقدم الموهبة في تقديم المحتوى الإعلامي.

وظائف خالية بالسعودية

أجور وظائف السعودية

وأوضحت وزارة العمل في الإعلان، أن قيمة أجور الوظائف المتاحة بالسعودية، تتراوح ما بين 3000 إلى 8000 ريال كل شهر.

مزايا وظائف السعودية

- عقود عمل سنوية.

- تذكرة طيران ذهاب وعودة بعد السنة الأولى فى حالة التجديد.

- توفير سكن ملائم للموظفين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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