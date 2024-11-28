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بورتو يتعادل مع أندرلخت 2/2 في الدوري الأوروبي (صور) - أخبار كلمتك

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بورتو يتعادل مع أندرلخت 2/2 في الدوري الأوروبي (صور) - أخبار كلمتك

بورتو يتعادل مع أندرلخت 2/2 في الدوري الأوروبي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:07 مساءً - الدوري الأوروبي، تعادل فريق بورتو البرتغالي مع نظيره أندرلخت البلجيكي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.  

ونجح ويندرسون جالينو في إحراز الهدف الأول لصالح الفريق البرتغالي في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، وسجل فييرا الهدف الثاني لبورتو في الدقيقة 83.

وأحرز تريستان الهدف الأول لفريق اندرلخت في الدقيقة 52، ثم تعادل اللاعب اموزو في الدقيقة 86.  

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تشكيل بورتو أمام أندرلخت 

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تشكيل أندرلخت أمام بورتو 

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نظام بطولة الدوري الأوروبي

وأصبحت مرحلة المجموعات من الدوري الاوروبي عبارة عن دوري تضم 36 فريقًا، يواجه كل فريق ثمانية فرق مختلفة أربعة على أرضه وأربعة خارجها.

وتتقدم الفرق الثمانية الأولى بشكل عام مباشرة إلى دور الستة عشر والفرق التي تنتهي من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين ستتنافس في مرحلة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر، ومن ثم يتم لعب دور خروج المغلوب مباشرة.

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والفرق التي تنتهي في المركز الخامس والعشرين أو أقل في مرحلة الدوري، سيتم إقصاؤها.

وسيتم تصنيف الفرق في أربعة أوعية، وسيتم بعد ذلك سحب كل فريق ضد خصمين من كل وعاء، أحدهما سيلعب على أرضه والآخر خارج أرضه.

في مرحلة الدوري، لا يمكن للفرق مواجهة خصوم من بلدها ويمكن بحد أقصى مواجهة فريقين من نفس البلد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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