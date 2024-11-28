إبراهيم فايق يتقدم ببلاغ ضد الحكم محمد عادل بتهمة السب والتشهير ويطلب تعويضًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:07 مساءً - أدلى الإعلامي إبراهيم فايق، اليوم الخميس، بأقواله أمام نيابة القاهرة الجديدة، في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “الفار” محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات.

إبراهيم فايق يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الحكم محمد عادل

وقال إبراهيم فايق عبر بيان نشره على حسابه الرسمي بمنصة إكس، مساء اليوم الخميس: “اليوم تشرفت بأن كنت في النيابة العامة المصرية وتقدمت من خلال المستشار والصديق العزيز أشرف عبد العزيز ببلاغ للنائب العام ضد الحكم محمد عادل اتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير والتحريض وادعيت مدنيا ضده بمبلغ تعويض مؤقت قدره مليون وواحد جنيه مصري، وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة واعترف وأقر بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج”.

وتابع: “ثم تقدمت ببلاغ آخر اتهمته فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها بعد أن عرض علي فيديو جديد من غرفة الفارّ في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية”.

واختتم: “وهذا مع تأكيدي على أنني لم يكن ولن يكون هناك أي خلاف شخصي مع الكابتن محمد عادل.. ولم أتهمه حتى اليوم بأي شبهة فساد”.

النيابة تستمع لأقوال الحكم الدولي محمد عادل

واستمعت النيابة خلال الأيام الماضية إلى أقوال محمد عادل الحكم الدولي، الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، صاحب التسريب الصوتي مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.

فتح تحقيق في ملف التسجيل الصوتي

وأكد أشرف عبد العزيز محامي ابراهيم فايق، أن إعلان فتح تحقيق في ملف التسجيل الصوتي يؤكد صحة التسريب، مشيرًا إلى أن الأمر محل تحقيق حاليًّا من جانب النيابة العامة.

محامي إبراهيم فايق يؤكد: هناك أمر خاطئ

وأضاف محامي ابراهيم فايق أن هناك أمرا خاطئا بعدما قام محامي محمد عادل بسرد كل تفاصيل التحقيقات وهذا أمر مخالف للقانون، كما أنه قام بتوجيه بعض الاتهامات لـ إبراهيم فايق".

وأضاف: "محامي الحكم قال إنه يتنبأ بالحبس عامين فيما أكثر، وهذا الحديث لا يتناسب مطلقًا مع الأعراف والتقاليد القانونية، وذكر أن هناك قناة أجنبية أذاعت بعض الأمور المفترض ألا تذاع، وهي تكدر السلم والأمن العام داخل البلاد".

وأكمل: "لماذا لم يقم اتحاد الكرة بنشر التسجيل الصوتي، كان عليه إعلان صحة أو عدم صحة التسريب، أما إعلان التحقيق فهو يؤكد صحة التسجيل الصوتي، كما سبق وقام كلاتنبرج، الخبير التحكيمي، الذي أدار اللجنة بالكشف عن تسجيلات الحكام مع غرفة الفار".

وزاد: "يجب ألا يخالف قانون العقوبات من جانب المحامي الخاص بالحكم محمد عادل، واتحاد الكرة اعترف بصحة التسريبات بعدم كشفه عن الصوت الأصلي للمحادثة رسميًّا".

وواصل: "المحادثة تهم كل الجماهير المصرية وهو حدث عام، ومن حق الصحفي والإعلام الحديث فيه، لأنه ليس تسريب مكالمة يخص أفرادا أو حدثا شخصيا، لكنه حدث عام".

وأضاف: "سنتخذ إجراءات قانونية ضد من قام بسب إبراهيم فايق، حتى لو تنازل محمد عادل عن البلاغات، فلن ينتهي الموضوع بالنسبة إليَّ، لأن موكلي تعرض للسب عبر الفضائيات، إلا لو كان لموكلي رأي آخر".

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