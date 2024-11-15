قبل مواجهة كاب فيردي، منتخب مصر يتصدر مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:24 صباحاً - منتخب مصر، يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، ضيفا ثقيلا على نظيره كاب فيردي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على الملعب الوطني بمدينة برايا عاصمة الرأس الأخضر، ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الخامسة

وقبل موقعة اليوم أمام مضيفه كاب فيردي، يتصدر منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا محققا العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في الجولات الأربع الماضية.

فيما يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثاني برصيد 6 نقاط، يليه منتخب الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط، ثم منتخب موريتانيا في المركز الرابع بنفس الرصيد.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا، كلمتك

إعفاء تريزيجيه ومرموش ومروان عطية من السفر

قرر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إراحة محمود تريزيجيه ومروان عطية من السفر إلى كاب فيردي ليتأكد غيابهم عن مباراة اليوم أمام كاب فيردي في الجولة الخامسة من التصفياتالمؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية والتي حسمها الفراعنة بالتأهل بعد صدارة المجموعة قبل جولتين من النهاية بسبب الإيقاف وحصولهما على إنذارين.

كما قرر الجهاز الفني أيضًا إراحة عمر مرموش من السفر إلى كاب فيردي، على أن يشارك الثلاثي تريزيجيه ومرموش ومروان عطية في مباراة بتسوانا المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية والمقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوى.

حسام حسن مع معاونيه، كلمتك

قائمة منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا

واختار حسام حسن 25 لاعبًا للانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا هم:

محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد أحمد ربيعه - محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمد شحاتة - محمود صابر - عمر كمال - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - مصطفي فتحي - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمود عبد الحفيظ زلاكا- مصطفى محمد - أسامة فيصل.

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