الصين تخطف فوزا قاتلا من البحرين في تصفيات كأس العالم 2026 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:41 مساءً - نجح منتخب الصين في خطف فوز قاتل أمام مضيفه البحرين، مساء اليوم الخميس بنتيجة (1-0) ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتم تسجيل هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعب منتخب الصين تشانج يونينج في الدقيقة (90+1).

ترتيب منتخبي الصين والبحرين

ورفض منتخب البحرين الذي خاض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الهدية التي قدمها له المنتخبان السعودي والأسترالي بتعادلهما في وقت سابق من اليوم.

إذ إن فوز البحرين بالمباراة كان سيرفع رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثاني بالمجموعة بفارق نقطتين عن المنتخب الياباني المتبقي له مباراة الجولة ذاتها ومثلهما عن أستراليا والبحرين اللذان كان سيتراجعان للمركزين الثالث والرابع ليُعزز فرصه في التأهل.

ولكن الخسارة أوقفت رصيد منتخب البحرين عند النقطة 5 في المركز الخامس.

ورفع الفوز رصيد منتخب الصين إلى النقطة 6 في المركز الرابع بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي صاحب المركز الثالث والأسترالي صاحب المركز الثاني ليُنعش أماله في المنافسة على بطاقة تأهل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.