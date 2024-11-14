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الصين تخطف فوزا قاتلا من البحرين في تصفيات كأس العالم 2026 - أخبار كلمتك

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الصين تخطف فوزا قاتلا من البحرين في تصفيات كأس العالم 2026 - أخبار كلمتك

الصين تخطف فوزا قاتلا من البحرين في تصفيات كأس العالم 2026 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:41 مساءً - نجح منتخب الصين في خطف فوز قاتل أمام مضيفه البحرين، مساء اليوم الخميس بنتيجة (1-0) ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتم تسجيل هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعب منتخب الصين تشانج يونينج في الدقيقة (90+1).

ترتيب منتخبي الصين والبحرين

ورفض منتخب البحرين الذي خاض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الهدية التي قدمها له المنتخبان السعودي والأسترالي بتعادلهما في وقت سابق من اليوم.

إذ إن فوز البحرين بالمباراة كان سيرفع رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثاني بالمجموعة بفارق نقطتين عن المنتخب الياباني المتبقي له مباراة الجولة ذاتها ومثلهما عن أستراليا والبحرين اللذان كان سيتراجعان للمركزين الثالث والرابع ليُعزز فرصه في التأهل.

ولكن الخسارة أوقفت رصيد منتخب البحرين عند النقطة 5 في المركز الخامس.

ورفع الفوز رصيد منتخب الصين إلى النقطة 6 في المركز الرابع بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي صاحب المركز الثالث والأسترالي صاحب المركز الثاني ليُنعش أماله في المنافسة على بطاقة تأهل.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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