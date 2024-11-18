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الرياضة - 11:29 - آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:29 - آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:29 - آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقراره بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، بالبنوك العاملة في مصر، ليسجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

الدولار الأمريكي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024
البنوك العاملة في مصر شراء بيع
البنك المركزي 49.31 جنيه 49.95 جنيه
البنك الأهلي المصري 49.30 جنيه 49.40 جنيه
بنك مصر 49.30 جنيه 49.40 جنيه
بنك الإسكندرية 49.32 جنيه 49.42 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.35 جنيه 49.45 جنيه
البنك التجاري الدولي 49.32 جنيه 49.42 جنيه
بنك قناة السويس 49.34 جنيه 49.44 جنيه
كريدي أجريكول 49.33 جنيه 49.43 جنيه

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 49.31 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر إلى 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري بلغ نحو 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 49.34 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري إلى 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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