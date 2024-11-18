الرياضة - 06:01 - بدء بيع كراسات شروط سكن لكل المصريين 5.. الشروط وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:01 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. انطلقت اليوم الاثنين 18 نوفمبر، الجاري شارة البداية لشراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي 2024، تطبيقا للإعلان الصادر من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأمر الذي يجعلنا نعرض لكم في السطور التالية كافة تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

في السطور التالية تعرض كلمتك لمتابعيها كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي 2024، ويمكنكم متابعة كل ما هو جديد بشأن كافة الخدمات من خلال الضغط هنــــا.

بدء شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي

أكدت وزارة الإسكان أن اليوم الاثنين تمت إتاحة شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي لذوي الهمم، وسيستمر شراء الكراسات حتى يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024.

وبالنسبة لكافة المواطنين، فإن شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي سيكون متاحا في يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024 حتى يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

سعر كراسة شروط الإسكان الاجتماعي

سعر شراء كراسة الشروط يبلغ نحو 300 جنيه، ويشترط سداد المصروفات الإدارية 355 جنيه، ومبلغ جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

مبلغ جدية الحجز للمتقدمين لشقق الإسكان الاجتماعي في المحافظات يقدر بـ 20 ألف جنيه.

وبالنسبة لـ مبلغ جدية الحجز للمتقدمين لشقق الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة فيبلغ 30 ألف جنيه.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم خلال 36 شهر

- مدن حدائق العاصمة بواقع 13 ألف وحدة سكنية.

- مدينة 15 مايو بواقع 960 وحدة سكنية.

- أكتوبر الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية.

- حدائق أكتوبر بواقع 10 آلاف و204 وحدات سكنية.

- العاشر من رمضان بواقع 5 آلاف و639 وحدة سكنية.

- برج العرب الجديدة بواقع 1000 وحدة سكنية.

- السادات بواقع 300 وحدة سكنية.

- أسوان الجديدة بواقع 504 وحدات سكنية.

- المنيا الجديدة بواقع 175 وحدة سكنية.

المستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

- شهادة دخل.

- إيصال مرافق.

- قيد عائلي مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- الدخول على موقع التقديم على الشقق، من هنــــــا.

- إدخال البيانات مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي المُكوّن من 14 رقما.

- اختيار الدور الذي يرغب في السكن به.

- الضغط على «أرغب التقديم»، وملء كافة البيانات المطلوبة.