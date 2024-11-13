الرياضة - 10:48 - 15 يناير.. محاكمة «على غزال» في قضايا النصب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:48 مساءً - حددت محكمة القاهرة المختصة، جلسة 15 يناير المقبل، أولى جلسات نظر محاكمة لاعب منتخب مصر السابق ووادي دجلة علي غزال»، لاتهامه بالنصب على المواطنين.

و أكد معتز نورالدين محامي اللاعب على غزال أنه تم صرف موكله من سراي النيابة في قضايا النصب والاحتيال على المواطنين، بعد التحقيق معه و استبعاده من كافة القضايا التي تضمنت أسماء مشابهة لاسمه الشائع «علي أحمد» وذلك بفضل الفحص السريع والدقيق من قبل النيابة العامة.

وتصدر اسم اللاعب علي غزال نجم المنتخب المصري السابق لكرة القدم محركات البحث جوجل و منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك و تويتر» بعد اتهامه بالنصب على بعض اللاعبين في ملايين بحجه استثمار تلك الأموال والتربح.

وفيما يتعلق بقضية شيك الضمان، أكد «نور الدين» أن علي غزال لم يكن سوى ضامن، وقام بذلك بحسن نية ورغبة في الحفاظ على علاقة الزمالة بين الأطراف، خاصة وأنهم جميعاً أصدقاء وزملاء له.

وقال محامي علي غزال، إن المبلغين، ورغم أنهم استفادوا في السابق من مشاركتهم في المغانم، إلا أنهم انقلبوا عليه عند وقوع خسائر، متجاهلين مبدأ أن التجارة ربح وخسارة.

ونظراً للعلاقة الطيبة بينهم، بادر «علي غزال» إلى التدخل كضامن، محاولاً حل النزاع ودعم استمرارية هذه العلاقة.

و تقدم محامي اللاعب علي غزال، نجم منتخب مصر السابق، بمعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة ضد موكله اللاعب علي غزال بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

نص أقوال علي غزال في قضية الشيكات والنصب على المواطنين

وتنشر كلمتك نص أقوال اللاعب علي غزال أمام النيابة

وجاءت أقوال المتهم كالآتي:

س: ما هو اسمك

ج.. اسمي على أحمد على محمد محمد لاعب كرة قدم سابق

س: ما سبب تواجدك في سراي النيابة اليوم؟

ج: أنا موجود هنا من الصبح وجاي من القسم للعرض على النيابة العامة في قضايا نصب.

س: وما قولك في ما جاء بأقوال الشاكين؟

ج: الكلام ده كله غير صحيح بالمرة وإن تلك الشيكات ليست صادرة عنى للشاكين، والسجل المرفق أمام النيابة خاص بإحدى الشركات وأنا انفصلت عن تلك الشركة منذ عام 2022، وليس لي علاقة.

س: هل هناك ثمة علاقة بينك وبين الشاكين.

ج: نعم أنا أعرفهم لأنهم موظفين في الشركة التي كنت أعمل بها ولكن ليس لي علاقه بالتعامل معهم.

هل قمت باستلام أي مبالغ نقدية من الشاكين بالتوظيف؟

ج: لم اتحصل على أي مبالغ لتوظيفها، لأنه ليس لدي أي صفة، وليس مع أي موظف بالشركة

س: هل هناك ثمة خصومة بينك وبين الشاكين؟

ج:لا

س: هل قمت بالتعامل شخصياً أثناء تواجدك بالشركة مع الموظفين؟

ج: نعم أنا كنت موظفا مثلهم وطبيعي يكون في تعامل معهم في الشركة

س: وما قصدك من أقوالك تحريراً؟

ج: أنا كنت شريك بالمال فقط في الشركة، بمقابل الأرباح بنسبة 20% وليس لي الحق في الإدارة أو التوقيع في اتخاذ أي قرارات للشركة وهذا مرفق بالسجل والأوراق.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا

كانت ألقت الشرطة القبض على اللاعب السابق علي غزال بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه. لكنه تقدم بمعارضة على الأحكام.

و قال، محامي المجني عليهم، إنه كان قد تقدم بعدة بلاغات ضد علي غزال بتهمة النصب وتحرير شيكات بدون رصيد، بعد إيهام المجني عليهم بصفقة موبايلات يتم استيرادها من أوروبا.