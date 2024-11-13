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رغم الخسارة أمام الإسماعيلي، أهلي 2005 يتأهل لنصف نهائي كأس مصر للشباب - أخبار كلمتك

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رغم الخسارة أمام الإسماعيلي، أهلي 2005 يتأهل لنصف نهائي كأس مصر للشباب - أخبار كلمتك

رغم الخسارة أمام الإسماعيلي، أهلي 2005 يتأهل لنصف نهائي كأس مصر للشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - تأهل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 لنصف نهائي كأس مصر للشباب، علي الرغم من خسارته أمام ضيفه الإسماعيلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء على ملعب الأهلي بفرع التجمع، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من ربع نهائي البطولة.

وحصد شباب الأهلي 2005 بطاقة الصعود لنصف نهائي البطولة، بعدما توقف رصيده عند 5 نقاط، وأنهى ربع النهائي الذي أقيم بنظام دوري من دور واحد في المركز الثاني، بفارق المواجهة المباشرة عن الإسماعيلي الذي حصد 5 نقاط والمركز الأول.

 

وجمع «أهلي 2005 نقاطه الخمس من الفوز على حرس الحدود في الجولة الأولى بركلات الترجيح عقب التعادل السلبي، والفوز في الجولة الثانية على سموحة 1 - 0.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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