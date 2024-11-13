عقب أنباء وفاته، نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالة لاعبه بعد بلع لسانه أمام القزازين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:28 مساءً - كشف مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، تفاصيل حالة لاعبه محمد شوقي الصحية، بعد أنباء وفاته عقب بلع لسانه ونقله إلى مستشفي الزرقا بسبب تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه أمام القزازين في دوري القسم الثاني ب.

وأكد النادي في بيان رسمي أن حالة اللاعب أصبحت مستقرة وكل ما يتردد حول وفاته مجرد شائعات.

وكانت أنباء ترددت عن وفاة محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ، إثر توقف عضلة القلب، حيث تعرض للإصابة عقب سقوطه في إحدى الكرات المشتركة والتي بلع لسانه على إثرها ليقوم الحكم بإلغاء المباراة، ليتوجه بعدها اللاعب مباشرة إلى مستشفى الزرقا بسبب حالته الحرجة.

نتائج مباريات الجولة الأولى لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

كفر الشيخ ضد ميجا سبورت 1-0

دكرنس ضد مالية كفر الزيات 1-1

دمياط ضد مركز شباب القزازين 0-0

نبروه ضد مركز شباب تلا 0-0

صيد المحلة ضد بني عبيد 2-0

بايونيرز ضد بيلا 1-0

المجموعة السادسة

الحمام ضد الهلال بالضبعة 2-2

الأوليمبي ضد أصحاب الجياد 5-1

دلفي ضد مركز شباب كوم حمادة 0-0

الجزيرة بمطروح ضد طلائع الأسطول 1-2

المجد السكندري ضد الزهور بمطروح 1-0

ألعاب دمنهور (باي)

نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

كفر الشيخ ضد مالية كفر الزيات 0-1

دكرنس ضد دمياط 1-1

بيلا ضد مركز شباب القزازين 2-1

ميجا سبورت ضد مركز شباب تلا 0-0

نبروه ضد بني عبيد 1-3

بايونيرز ضد صيد المحلة 0-2

المجموعة السادسة

الجزيرة ضد أصحاب الجياد 2-2

الزهور ضد ألعاب دمنهور 1-0

المجد السكندري ضد مركز شباب كوم حمادة 2-2

دلفي ضد الهلال بالضبعة 2-2

الحمام ضد طلائع الأسطول 1-1

الأولمبي ( باي )

نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

مالية كفر الزيات ضد مركز شبابا تلا 0-0

كفر الشيخ ضد دمياط 2-0

بيلا ضد دكرنس 1-0

بايونيرز ضد بني عبيد 0-0

صيد المحلة ضد القزازين 0-2

ميجا سبورت ضد نبروه 1-1

المجموعة السادسة

أصحاب الجياد ضد طلائع الأسطول 0-3

الأولمبي ضد الزهور 5-0

ألعاب دمنهور ضد مركز شباب كوم حمادة 1-1

الجزيرة بمطروح ( باي )

دلفي ضد الحمام 0-0

المجد السكندري ضد الهلال بالضبعة 0-0

نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الخامسة

مالية كفر الزيات ضد نبروه 2-2

كفر الشيخ ضد بيلا 2-1

صيد المحلة ضد دكرنس 2-1

ميجا سبورت ضد بني عبيد 1-0

بايونيرز ضد القزازين 0-0

مركز شباب تلا ضد دمياط 1-1

المجموعة السادسة

طلائع الأسطول ضد دلفي 0-2

الأولمبي ضد مركز شباب كوم حماده 2-1

الهلال ضد ألعاب دمنهور 0-0

المجد السكندري ضد الحمام 1-3

الجزيرة ضد الزهور 2-1

أصحاب الجياد ( باي )

نتائج مباريات الجولة الخامسة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

مالية كفر الزيات ميجا سبورت 2-1

دمياط ضد نبروه 0-1

صيد المحلة ضد كفر الشيخ 2-1

بايونيرز ضد دكرنس 0-1

بني عبيد ضد القزازين 1-3

مركز شباب تلا ضد بيلا 1-1

المجموعة السادسة

الأولمبي ضد الهلال ( تم احتساب فوز الهلال 2-0 )

دمنهور ضد الحمام 2-0

أصحاب الجياد ضد الزهور 5-3

الجزيرة ضد كوم حمادة 1-2

المجد ضد دلفي 0-1

طلائع الأسطول ( باي )

نتائج مباريات الجولة السادسة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

بني عبيد ضد مالية كفر الزيات 0-3

ميجا سبورت ضد دمياط 1-0

اتحاد نبروه ضد بيلا 1-0

تلا ضد صيد المحلة 0-0

كفر الشيخ ضد بايونيرز 3-1

دكرنس ضد مركز شباب القزازين 1-1

المجموعة السادسة

طلائع الأسطول ضد المجد السكندري 0-1

دلفي ضد ألعاب دمنهور 0-0

الحمام ضد الأولمبي 0-4

الهلال بالضبعة ضد الجزيرة بمطروح 1-0

مركز شباب كوم حمادة ضد اصحاب الجياد 0-1

الزهور بمطروح ( باي )

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