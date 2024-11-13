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الرياضة - 03:22 - محتجز إسرائيلي بغزة ينتقد نتنياهو، عندما تغلقون المعابر فكروا بنا (فيديز) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:22 - محتجز إسرائيلي بغزة ينتقد نتنياهو، عندما تغلقون المعابر فكروا بنا (فيديز) - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:22 - محتجز إسرائيلي بغزة ينتقد نتنياهو، عندما تغلقون المعابر فكروا بنا (فيديز) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:22 مساءً - نشرت «سرايا القدس»، اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، مقطع فيديو لأحد الأسرى الإسرائيليين في القطاع الفلسطيني يدعي «ألكسندر توربانوف»، بعد أكثر من عام على احتجازه في قطاع غزة.

وقال المحتجز الذى عرف عن نفسه باسم «ألكسندر توربانوف» متحدثا باللغة العبرية، إنه موجود في الأسر لدى «حركة الجهاد الإسلامي».

ودعا توربانوف» الإسرائيليين إلى تكثيف الاحتجاجات الرامية إلى الضغط على الحكومة لإطلاق سراح الرهائن، وأتى على ذكر الغارات الإسرائيلية في لبنان، ما يوحي بأن الفيديو ليس قديما

وصرح «المحتجز الإسرائيلي» «أريد أن أذكر مواطني إسرائيل عندما تأكلون أو تشربون تذكرونا نحن الأسرى»، وأكمل أن «سنة مرت من نقص الطعام والشراب والكهرباء».

كما دعا الإسرائيليين إلى التفكير في ما تفعله الحكومة، قائلا «عندما تغلقون المعبر لكي تضيقوا الحياة على السكان داخل غزة. أريدكم أن تفكروا بنا نحن الأسرى».

وشجع «توربانوف» الإسرائيليين على التظاهر من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للسير في مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس والفصائل الفلسطينية لكي يعود إلي أهله وموطنه.

عن والدة الأسير الإسرائيلي الذي نشرت سرايا القدس صورًا له قولها «سعيدة لرؤية ابني حيًا ولكنني قلقة جدًّا من سماع ما قاله، وأطالب ببذل الجهود من أجل إطلاق سراح ابني وباقي المختطفين فورًا».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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