فرمان في الاهلي لمصطفى شوبير ومروان عطية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:03 مساءً - الأهلي، قررت إدارة النادي الاهلي تعديل عقد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق، ومروان عطية خلال الفترة القادمة.

وجاء قرار إدارة النادي الأهلي، بتعديل عقد مصطفى شوبير بعد تألق الحارس مع الفريق خلال الفترة الماضية ويعتبر من أوائل اللاعبين الذين ينالون التقدير من النادي الأحمر.

كما قرر محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، تعديل عقد مروان عطية لاعب الفريق، بعد تألقه، خاصة وأن اللاعب يحصل على راتب من الفئة الثالثة وسيتم تعديل عقده ليكون ضمن الفئة الأولى بالأهلي.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.

ويتوقف الدوري الممتاز وكذلك في أغلب دول العالم لمدة أسبوعين تقريبًا، وذلك بسبب الأجندة الدولية من قبل الفيفا.

ويرتبط منتخب مصر الأول خلال هذه الفترة بخوض مباراتين في هذه الأجندة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي الفراعنة مع منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” يوم الجمعة المقبل، بينما يستضيف نظيره البوتسواني يوم 19 نوفمبر الجاري في المباراة الثانية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

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