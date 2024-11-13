بمشاركة الأهلي، موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - تترقب جماهير النادي الأهلي موعد إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد قرعة كأس العالم للأندية

ومن المقرر إجراء قرعة كأس العالم للأندية بالنظام الجديد يوم الخميس 5 ديسمبر المقبل في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية الساعة الواحدة ظهرًا، في الولايات المتحدة و8 مساءً بتوقيت القاهرة.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن 12 ملعب في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية بثوبها الجديد.

مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية ممثلًا للقارة الإفريقية بجانب الوداد وصن داونز والترجي.

وفي سياق آخر، أعلنت اللجنة المنظمة لكأس القارات للأندية قطر 2024 طرح تذاكر المباريات الخميس 21 نوفمبر الجاري عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، مع إتاحة الشراء المبكر لحاملي بطاقات «فيزا» بدءًا من 14 نوفمبر الجاري.



ويشارك الأهلي في البطولة مع الفائز من بطل ديربي الأمريكتين (بطل كوبا ليبرتادوريس- باتشوكا المكسيكي)، يوم السبت 14 من ديسمبر المقبل في الدوحة، في كأس التحدي.



وتعد هذه النسخة هي الأولى من البطولة التي ستقام في قطر في الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر المقبل، وستشمل ثلاث بطولات؛ تبدأ بديربي الأمريكيتين في 11 ديسمبر، ثم كأس التحدي قطر 2024 في 14 ديسمبر، وتُختتم بلقب كأس القارات للأندية قطر 2024 في 18 ديسمبر.

وستحتضن قطر ثلاث مباريات، حيث يستضيف استاد 974 مباراتين، في حين ستقام المباراة النهائية على استاد لوسيل بحضور نادي ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لأندية مثل الأهلي المصري وباتشوكا المكسيكي، وأبطال قارات أخرى.

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