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“الأولمبية” تحسم مصير قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد كرة اليد - أخبار كلمتك

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“الأولمبية” تحسم مصير قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد كرة اليد - أخبار كلمتك

“الأولمبية” تحسم مصير قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد كرة اليد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - كرة اليد، يستعد مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، لإعلان القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات اتحاد كرة اليد المقرر لها يوم 13 ديسمبر المقبل بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وأرسل مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين، قائمة المرشحين كاملة دون استبعادات للجنة الأولمبية المصرية من أجل النظر في الطعون واعتماد القائمة النهائية.

وعلمت “كلمتك”، أن مسئولو اتحاد كرة اليد قرروا الإبقاء على المرشحين دون استبعادات، في انتظار ما ستعلنه اللجنة الأولمبية بعد النظر في الطعون.

قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد كرة اليد

وتضم قائمة المرشحين كلا من:

منصب الرئيس:

خالد فتحي - محمد الأمين - هادي فهمي

نائب الرئيس:

ياسر الرملي - جابر سعيد - خالد ديوان

أمين الصندوق:

عمرو صلاح - نبيل خشبة

العضوية:
محمد فتحي - جمال القليوبي - عبير عقيل - تامر العناني - وليد منير - حسناء معوض - أكرم أبو ريدة - محمد زهران - محمد جمال هليل - حسنين شرف - هشام ربيع - خالد صالح - عمرو الشناوي - أحمد زقزوق - عمرو فتحي - عمرو العدل - رفعت علي - سعيد عبد الغني - حاتم خميس - مجدي مصطفى - عمر شوقي - محمد عبد النبي - آمال زوام.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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