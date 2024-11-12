الرياضة - 06:21 - «حقائق وأسرار» يكشف سيناريوهات تطبيق زيادة الإيجارات القديمة بعد حكم الدستورية العليا.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 06:21 مساءً - كشفت قناة «صدى البلد»، عن محتوى الحلقة الجديدة من برنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري.

ويتناول مصطفى بكري، في حلقة يوم الخميس، المقبل عددا من القضايا والملفات الساخنة خلال الأسبوع الماضي، وأهمها

هل تنجح القمة العربية الإسلامية بالرياض في خلق موقف دولي حاسم ضد الحرب في غزة ولبنان؟

حكم المحكمة الدستورية العليا.. هل ينهي الجدل حول قانون الإيجارات القديمة؟

سيناريوهات تطبيق زيادة القيمة الإيجارية.. ومتى تدخل حيز التنفيذ؟

كيف يحقق البرلمان التوازن بين المالك والمستأجر في القانون الجديد؟

برنامج «حقائق وأسرار» يقدمه الإعلامي مصطفى بكري يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة صدى البلد.