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الرياضة - 05:33 - سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:33 - سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:33 - سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - سعر الدولار الآن.. حالة من الاستقرار شهدها سعر الدولار الآن في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.15 جنيه للشراء، 49.29 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري

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ثبت سعر الدولار في بنك مصر عند 49.15 جنيه للشراء، 49.25 جنيه للبيع.

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بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 49.18 جنيه للشراء، 49.28 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية لنحو 49.18 جنيه للشراء، 49.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بينما بلغ سعر الدولار في بنك البركة في منتصف تعاملات اليوم نحو 49.18 جنيه للشراء، 49.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في المصرف المتحد

حقق سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 49.15 جنيه للشراء، 49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 49.16 جنيه للشراء، 49.26 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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