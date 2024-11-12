الرياضة - 05:33 - سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - سعر الدولار الآن.. حالة من الاستقرار شهدها سعر الدولار الآن في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.15 جنيه للشراء، 49.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 49.15 جنيه للشراء، 49.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ثبت سعر الدولار في بنك مصر عند 49.15 جنيه للشراء، 49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.15 جنيه للشراء، 49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 49.18 جنيه للشراء، 49.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية لنحو 49.18 جنيه للشراء، 49.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بينما بلغ سعر الدولار في بنك البركة في منتصف تعاملات اليوم نحو 49.18 جنيه للشراء، 49.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

حقق سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 49.15 جنيه للشراء، 49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 49.16 جنيه للشراء، 49.26 جنيه للبيع.