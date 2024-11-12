الرياضة - 03:51 - تراجع سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:51 مساءً - سعر سبيكة الذهب اليوم.. تراجع سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، تزامنا مع تراجع أسعار الذهب، حيث انخفض سعر السبيكة وزن 10 جرامات إلى 41.540 جنيها، بما يعادل نحو 843.78 دولار.

سعر سبيكة الذهب اليوم

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سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام

تراجع سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام في مصر لتسجل 4154 جنيها، بما يعادل نحو 84.38 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تراجعا عند 10.385 جنيها، بما يعادل نحو 210.94 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات

تراجع سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات في مصر لمستوى 20.770 جنيها، بما يعادل نحو 421.89 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات

انخفض سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم عند 41.540 جنيها، بما يعادل نحو 843.78 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما اليوم تراجعا عند 83.080 جنيها، بما يعادل نحو 1687.56 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام

تراجع سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام اليوم لمستوى 129.189 جنيها، بما يعادل نحو 2624.14 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما

انخفض سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما لتسجل 207.700 جنيها، بما يعادل نحو 4218.90 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام

تراجع سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام عند 415.400 جنيها، بما يعادل نحو 8437.79 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام اليوم في مصر حالة من الانخفاض عند 2.077.000 جنيها، بما يعادل نحو 42.188.95 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن كيلو

تراجع سعر سبيكة الذهب وزن كيلو عند 4.154.000 جنيها، بما يعادل نحو 84.377.90 دولار.