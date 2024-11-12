منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 03:51 - تراجع سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 03:51 - تراجع سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:51 - تراجع سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:51 مساءً - سعر سبيكة الذهب اليوم.. تراجع سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، تزامنا مع تراجع أسعار الذهب، حيث انخفض سعر السبيكة وزن 10 جرامات إلى 41.540 جنيها، بما يعادل نحو 843.78 دولار.

سعر سبيكة الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك، لزواره ومتابعيه تحديثا مستمرا لـ سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر، وذلك وفقا لخدمة يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــــــــــا.

سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام

تراجع سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام في مصر لتسجل 4154 جنيها، بما يعادل نحو 84.38 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تراجعا عند 10.385 جنيها، بما يعادل نحو 210.94 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات

تراجع سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات في مصر لمستوى 20.770 جنيها، بما يعادل نحو 421.89 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات

انخفض سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم عند 41.540 جنيها، بما يعادل نحو 843.78 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما اليوم تراجعا عند 83.080 جنيها، بما يعادل نحو 1687.56 دولار.

سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام

تراجع سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام اليوم لمستوى 129.189 جنيها، بما يعادل نحو 2624.14 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما

انخفض سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما لتسجل 207.700 جنيها، بما يعادل نحو 4218.90 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام

تراجع سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام عند 415.400 جنيها، بما يعادل نحو 8437.79 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام اليوم في مصر حالة من الانخفاض عند 2.077.000 جنيها، بما يعادل نحو 42.188.95 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن كيلو

تراجع سعر سبيكة الذهب وزن كيلو عند 4.154.000 جنيها، بما يعادل نحو 84.377.90 دولار.

اقرأ أيضاً
سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

جولد بيليون: الذهب يفقد 200 دولارا خلال أقل من أسبوعين

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:13 - هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق