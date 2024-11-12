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الرياضة - 03:34 - الهجرة إلى الولايات المتحدة.. موعد إعلان نتائج قرعة اللوتري الأمريكي 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:34 - الهجرة إلى الولايات المتحدة.. موعد إعلان نتائج قرعة اللوتري الأمريكي 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:34 - الهجرة إلى الولايات المتحدة.. موعد إعلان نتائج قرعة اللوتري الأمريكي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:34 مساءً - نتائج قرعة اللوتري الأمريكي.. يتساءل عدد كبير من المتقدمين لقرعة اللوتري الأمريكي، عن موعد إعلان نتائج قرعة اللوتري الأمريكي 2025، وذلك بعد غلق باب التسجيل في اللوتري الأمريكي 2025، يوم الخميس 7 نوفمبر 2024.

موعد إعلان نتائج قرعة اللوتري الأمريكي 2025

ويستعرض كلمتك لزواره ومتابعيه كل ما يخص موعد إعلان نتائج قرعة اللوتري الأمريكي 2025، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

موعد إعلان نتيجة اللوتري الأمريكي 2025.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة اللوتري الأمريكي في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا في 4 مايو 2025، وتتم عملية الإعلان في تمام الساعة 7 مساءً من هذا اليوم، ويمكن للمتقدمين الاطلاع على نتائج القرعة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

نتيجة اللوتري الأمريكي 2025

خطوات الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا

- الدخول على موقع وزارة الخارجية الأمريكية من هنــــــــــــــــا.

- اضغط على كلمة «check status».

- اضغط على كلمة «continue».

- كتابة الرقم التأكيدي الذي تم الحصول عليه أثناء عملية التسجيل.

-إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

- إدخال الكود الظاهر في الصورة في المكان المخصص له.

- ثم اضغط على أيقونة «submit» لتتمكن من معرفة النتيجة.

اللوتري الأمريكي 2025

شروط وخطوات الهجرة العشوائية للولايات المتحدة

وبعد التسجيل يجب معرفة خطوات وشروط التسجيل وهي كالآتي:

- يشترط ألا يقل عمر المتقدم على القرعة الأمريكية عن 18عاما.

- لا يقل المستوى التعليمي للمتقدم عن الثانوية العامة أو مؤهل متوسط.

- يجب تقديم الأوراق المطلوبة مثل (الصورة الشخصية- جواز السفر).

- ألا يكون المتقدم مطلوب في الخدمة الوطنية أي لن يؤدي خدمته العسكرية.

- يجب اجتياز المقابلة الشخصية في السفارة الأمريكية.

- أن يكون المتقدم من ضمن الدول المسموح منها السفر لأمريكا.

- تقديم جميع المستندات كشهادة الميلاد الأصلية وسجل العائلة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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