الرياضة - 12:05 - هبوط مفاجئ في سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:05 مساءً - تراجع سعر الذهب بـ منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 بشكل مفاجئ في سوق الصاغة المصري، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 بقيمة 20 جنيها، وفقاً لآخر تحديث بالأسعار.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر، سجل نحو 4154.25 جنيه للبيع، 4131.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر، سجل نحو 3808 جنيهات للبيع، 3787.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، سجل نحو 3635 جنيها للبيع، 3615 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر، سجل نحو 3115.75 جنيه للبيع، 3098.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر، سجل نحو 2423.25 جنيه للبيع، 2410 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر، سجل نحو 2077.25 جنيه للبيع، 2065.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر، سجل نحو 1557.75 جنيه للبيع، 1549.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، سجل نحو 29080 جنيها للبيع، 28920 جنيها للشراء

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم في مصر، سجل نحو 2593.52 دولار للبيع، و 2593.25 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

يذكر أن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.