ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:49 - أسعار وبرامج عمرة رجب 2025 والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:49 - أسعار وبرامج عمرة رجب 2025 والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:49 - أسعار وبرامج عمرة رجب 2025 والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:49 صباحاً - يبدأ شهر رجب 2025 وفقاً لـ الحسابات الفلكية، يوم 1 يناير 2025، ولذلك يزداد معدل البحث من قبل الأشخاص، الراغبين في أداء مناسك عمرة رجب 1446هـ عن الأسعار والبرامج المتاحة، والأوراق المطلوبة.

عمرة رجب 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار وبرامج عمرة رجب 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار وبرامج عمرة شهر رجب 2025

كشفت غرف شركات السياحة أنه يجرى الآن دراسة وتحديد سعر عمرة رجب 2025، ويتم الإعلان عن الأسعار رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

أسعار وبرامج عمرة رجب 2025

الأوراق المطلوبة لحجز عمرة شهر رجب 2025

- التقدم لأي من شركات السياحة المسجلة على البوابة المصرية للعمرة

- أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر.

- 2 صورة شخصية خلفية بيضاء، وللسيدات يجب أن تكون بالحجاب.

- شهادة صحية من مكتب صحة حكومي.

أسعار وبرامج عمرة رجب 2025

ضوابط عمرة شهر رجب 2025

- جواز سفر المعتمرين يتشرط أن يكون صالح لمدة 6 أشهر على الأقل.

- الالتزام بالتعليمات فيما يخص التحويلات البنكية لبرامج العمرة.

- الالتزام بالضوابط الصحية الصادرة عن وزارتي الصحة بمصر والسعودية.

- تقديم الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بموسم العمرة.

أسعار وبرامج عمرة رجب 2025

موعد التقديم لـ عمرة شهر رجب 2025

الجدير بالذكر أن غرف شركات السياحة، أعلنت أنها لم تبدأ حتى الآن في الترويج لرحلات عمرة شهر رجب، وتسوق شركات السياحة خلال الأيام الحالية لرحلات العمرة، التي ستنطلق خلال شهر نوفمبر حتى النصف الأول من شهر ديسمبر.

وأكدت الغرف السياحية أن موعد التقديم الرسمي لـ عمرة شهر رجب 2025، من المقرر أن يكون خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2024 المقبل.

اقرأ أيضاً
أرخص سعر لرحلات العمرة 2024

«العمرة مفعولها علي كبير».. المطرب خالد علي يكشف سبب ابتعاده عن الوسط الفني

أسعار العمرة بنقابة المهندسين 2024.. تعليمات الحجز والمستندات المطلوبة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:25 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق