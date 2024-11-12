الرياضة - 10:49 - أسعار وبرامج عمرة رجب 2025 والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:49 صباحاً - يبدأ شهر رجب 2025 وفقاً لـ الحسابات الفلكية، يوم 1 يناير 2025، ولذلك يزداد معدل البحث من قبل الأشخاص، الراغبين في أداء مناسك عمرة رجب 1446هـ عن الأسعار والبرامج المتاحة، والأوراق المطلوبة.

عمرة رجب 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار وبرامج عمرة رجب 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار وبرامج عمرة شهر رجب 2025

كشفت غرف شركات السياحة أنه يجرى الآن دراسة وتحديد سعر عمرة رجب 2025، ويتم الإعلان عن الأسعار رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأوراق المطلوبة لحجز عمرة شهر رجب 2025

- التقدم لأي من شركات السياحة المسجلة على البوابة المصرية للعمرة

- أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر.

- 2 صورة شخصية خلفية بيضاء، وللسيدات يجب أن تكون بالحجاب.

- شهادة صحية من مكتب صحة حكومي.

ضوابط عمرة شهر رجب 2025

- جواز سفر المعتمرين يتشرط أن يكون صالح لمدة 6 أشهر على الأقل.

- الالتزام بالتعليمات فيما يخص التحويلات البنكية لبرامج العمرة.

- الالتزام بالضوابط الصحية الصادرة عن وزارتي الصحة بمصر والسعودية.

- تقديم الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بموسم العمرة.

موعد التقديم لـ عمرة شهر رجب 2025

الجدير بالذكر أن غرف شركات السياحة، أعلنت أنها لم تبدأ حتى الآن في الترويج لرحلات عمرة شهر رجب، وتسوق شركات السياحة خلال الأيام الحالية لرحلات العمرة، التي ستنطلق خلال شهر نوفمبر حتى النصف الأول من شهر ديسمبر.

وأكدت الغرف السياحية أن موعد التقديم الرسمي لـ عمرة شهر رجب 2025، من المقرر أن يكون خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2024 المقبل.