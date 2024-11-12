الرياضة - 10:49 - بعد أنباء دخوله المستشفى.. آخر التطورات الصحية للفنان محمد منير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:49 صباحاً - محمد منير.. عاش جمهور الكينج حالة من القلق والتوتر في الأيام الماضية، بعد انتشار أخبار تفيد بتتدهور الحالة الصحية للفنان محمد منير، وتعرضه لوعكة صحية جديدة، أدت إلى دخوله المستشفى على الفور، ويتسأل الجميع عن آخر تطورات الحالة الصحية للكينج.

التطورات الصحية للفنان محمد منير

وكان انتشرت أنباء تفيد بدخول الكينج محمد منير، المستشفى على أثر تعرضه لوعكة صحية شديدة، استدعت نقله إلى المستشفى على الفور من خلال سيارة إسعاف مجهزة.

آخر التطورات الصحية للفنان محمد منير

وكشفت مصادر مقربة من الفنان محمد منير، أن تلك الأنباء مغلوطة وغير صحيحة، وأن الكينج يتمتع بحالة صحية جيدة، ومتواجد حاليًا في منزله ويمارس حياته بشكل طبيعي.

ألبوم محمد منير الجديد

وأكد المصدر، أن محمد منير يواصل تحضيراته للألبوم الغنائي الجديد، حيث من المقرر أن يدخل الاستوديو خلال اليومين المقبلين لتسجيل أغانيه.

ومن المقرر أن يكشف محمد منير، خلال الأيام المقبلة عن التفاصيل الكاملة للألبوم، وأسماء الأغاني، حيث يضم ألبوم عددا من أغاني المختلفة والمتنوعة والتي يتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين ومن أبرزهم عصام كاريكا.

الكينج محمد منير

وأشار إلى زيادة وزن الفنان محمد منير مرتبطة بشكل مباشر بمشاكله الصحية، مثل تليف الكبد وأزمات الكلى، والتي تتطلب علاجات دوائية تؤثر على الوزن.

آخر ظهور لـ محمد منير

وكان آخر ظهور للفنان محمد منير، في عزاء والدة الفنان أحمد عصام، لتأدية واجب العزاء، وظهر الكينج بصحة جيدة وبحالة مستقرة.

آخر أعمال محمد منير

وكانت آخر أعمال الكينج محمد منير أغنية «يا فلسطيني»، والتي طرحها مؤخرا دعما للقضية الفلسطينية ومن كلمات عصام عبد الله وألحان كامل شريف.