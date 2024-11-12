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شرط وحيد يفصل جوارديولا عن تجديد عقده مع مانشستر سيتي، ما علاقة منتخب البرازيل - أخبار كلمتك

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شرط وحيد يفصل جوارديولا عن تجديد عقده مع مانشستر سيتي، ما علاقة منتخب البرازيل - أخبار كلمتك

شرط وحيد يفصل جوارديولا عن تجديد عقده مع مانشستر سيتي، ما علاقة منتخب البرازيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:48 صباحاً - أصبح استمرار الإسباني بيب جوارديولا وتجديد عقده مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مرتبطًا بحدوث شرط واحد، وذلك وسط مشهد ضبابي لم تتضح فيه الرؤية بعد بشأن مستقبله مع الفريق.

 

موعد انتهاء عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي

وينتهي عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي صيف العام القادم 2025، ولا توجد حتى الآن مؤشرات عن اقترابه من التمديد، مع تهربه وتجنبه دومًا الإجابة عن الأسئلة التي تطرح عليه في المؤتمرات الصحفية بخصوص مستقبله مع الأزرق السماوي.

 

مسيرة جوارديولا مع مانشستر سيتي

وتولى بيب جوارديولا مهمة تدريب مانشستر سيتي صيف 2016، وقاده للتتويج بـ 18 لقبًا، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، بالإضافة إلى حصده للثلاثية التاريخية موسم 2022-2023.

 

شرط جوارديولا قبل تجديد عقده مع مانشستر سيتي

وزعمت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن تجديد المدرب جوارديولا لعقده مع نادي مانشستر سيتي مرهون بحدوث شرط واحد فقط، وهو السماح له بالذهاب لتدريب منتخب البرازيل في تحدٍّ جديد خلال مسيرته المهنية.

وأضافت أن بيب سيوافق على التمديد مع "الفريق السماوي" لموسم واحد فقط بعد نهاية عقده الحالي، على أن يتم السماح له بعدها بالإشراف على المنتخب البرازيلي عام 2026، علمًا بأن اسمه ارتبط بتدريب "السامبا" في مناسبات سابقة قبل هذه.

وذهبت الصحيفة الكتالونية إلى أبعد من ذلك، وكشفت أن جوارديولا بدأ اتصالات مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بغية التوصل لاتفاق من أجل الإشراف على منتخب "السيليساو"، وخوض تجربة مختلفة مع المنتخبات بدلًا من الأندية.

ولم يسبق للمدرب جوارديولا العمل مع أي منتخب حتى الآن خلال مشواره التدريبي، حيث درب ثلاثة أندية فقط، وهي برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، بالإضافة إلى مانشستر سيتي، ويمكن أن نضيف إلهم فريق "البارسا" الرديف.

 

جوارديولا لا يعيش أفضل أيامه

للتذكير فإن المدرب بيب جوارديولا لا يعيش أفضل أيامه خلال الفترة الأخيرة مع مانشستر سيتي، حيث تعرض معه لأربع هزائم متتالية، وهو الأمر الذي يحدث له لأول مرة مع الأندية التي دربها، وجاءت هذه الهزائم على يد توتنهام هوتسبير في كأس رابطة الأندية الإنجليزية وبورنموث وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى خسارة واحدة من سبورتنج لشبونة البرتغالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.


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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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