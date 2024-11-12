الرياضة - 04:09 - بالمسيرات.. فصائل عراقية تقصف هدفاً عسكرياً جنوب إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:09 صباحاً - قالت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الثلاثاء، إنها قصفت "هدفاً عسكرياً" جنوب إسرائيل باستخدام الطيران المسير.

ويأتي ذلك عقب اعلان جيش الاحتلال، في الساعات الاولى من صباح اليوم، اعتراض طائرة مسيرة دخلت إلى الأراضي الإسرائيلية من الجهة الشرقية في منطقة وادي عربة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى تفعيل الدفاعات الجوية في إيلات دون تفعيل صفارات الإنذار في إيلات جنوبي إسرائيل والتفاصيل قيد الفحص.

ونقل موقع “يسرائيل هيوم” أنباء أولية عن تنفيذ عدة اعتراضات جوية فوق مدينة إيلات، دون أنباء عن وقوع إصابات.