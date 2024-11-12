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الرياضة - 04:09 - بالمسيرات.. فصائل عراقية تقصف هدفاً عسكرياً جنوب إسرائيل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:09 - بالمسيرات.. فصائل عراقية تقصف هدفاً عسكرياً جنوب إسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:09 - بالمسيرات.. فصائل عراقية تقصف هدفاً عسكرياً جنوب إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:09 صباحاً - قالت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الثلاثاء، إنها قصفت "هدفاً عسكرياً" جنوب إسرائيل باستخدام الطيران المسير.

ويأتي ذلك عقب اعلان جيش الاحتلال، في الساعات الاولى من صباح اليوم، اعتراض طائرة مسيرة دخلت إلى الأراضي الإسرائيلية من الجهة الشرقية في منطقة وادي عربة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى تفعيل الدفاعات الجوية في إيلات دون تفعيل صفارات الإنذار في إيلات جنوبي إسرائيل والتفاصيل قيد الفحص.

ونقل موقع “يسرائيل هيوم” أنباء أولية عن تنفيذ عدة اعتراضات جوية فوق مدينة إيلات، دون أنباء عن وقوع إصابات.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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