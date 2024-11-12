الرياضة - 12:47 - كرم جبر: الشعب الفلسطيني يحتاج إلى المساعدات الغذائية والدوائية مع اقتراب فصل الشتاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:47 صباحاً - صرح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى إلى منع مخططات التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال جبر -خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية من العاصمة السعودية الرياض- إن الرئيس السيسي يُمثل صوت العقل والحكمة في القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عُقدت اليوم /الاثنين/ في الرياض، ويطرح مسارات تنطلق من أرض الواقع وقابلة للتنفيذ.

وأوضح جبر أن الرئيس السيسي يركز على مسارات واقعية قابلة للتنفيذ، أبرزها وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف نزيف دم الشعب الفلسطيني ووقف القتل اليومي ووقف التصفية الجسدية للشعب الفلسطيني، وهذه دعوة مصرية منذ اليوم الأول لبدء الصراع.

وأشار كرم جبر إلى أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى المساعدات الغذائية والدوائية مع اقتراب فصل الشتاء، وهذه دعوة مصرية نبيلة انطلقت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أهمية حل الدولتين كحل رئيسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد جبر ضرورة أن يعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضرورة أن تدرك إسرائيل ما حدث في هولندا، وهذه إشارة إلى أنها تعرض المصالح الإسرائيلية ورعاياها للخطر في كل أنحاء العالم، حيث يزداد الكره للسياسات الإسرائيلية، محذرًا من أن الإسرائيليين قد يدفعون ثمن تعنت قادتهم.

وتابع جبر أن مصر دولة مجاورة للفلسطينيين، وأنها أكثر دولة تحملت أعباء القضية الفلسطينية عن طيب خاطر، ولم تنسحب من تعهداتها في يوم من الأيام ولآخر وقت، خاصةً هذا الأسبوع، حيث تبذل مصر جهودًا جبارة لمصالحة حقيقية بين الفصائل الفلسطينية.

كما أعرب جبر عن أمله في أن يعمل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على وقف إطلاق النار في غزة، وبعد ذلك أن يكون هناك حديث حول القضايا الأخرى.

ولفت جبر إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عاش وناضل من أجل القضية الفلسطينية، وأن الرئيس السيسي قدم دعمًا كبيرًا لغزة، حيث تعتبر مصر أكبر دولة دعمت فلسطين بنسبة 80% من المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة.

واختتم جبر حديثه قائلًا إن الشعب المصري جدد ثقته في الرئيس السيسي لدعمه الثابت للقضية الفلسطينية ولتضحيات مصر الكبيرة في هذا الشأن.