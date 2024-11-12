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الرياضة - 12:31 - تطور جديد في سعر الحديد والأسمنت اليوم.. الثلاثاء 12 نوفمبر2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:31 - تطور جديد في سعر الحديد والأسمنت اليوم.. الثلاثاء 12 نوفمبر2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - تطور جديد في سعر الحديد والأسمنت اليوم.. الثلاثاء 12 نوفمبر2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:31 صباحاً - سعر الحديد والأسمنت اليوم.. يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أسواق مواد البناء، خلال الفترة الحالية، خاصة بعد تعرضها لموجة من عدم الاستقرار، ومنها أسعار حديد التسليح وخام البليت.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

فيما يأتي أسعار الحديد والأسمنت وفق أحدث أسعار على بوابة أسعار مجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

يبلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 38682 جنيها، مسجلا انخفاضًا قدره 389 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس الاثنين.

سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

أما سعر حديد عز فوصل سعره إلى نحو 40165 جنيها للطن، مسجلًا تراجعًا قدره 551 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس الاثنين.

سجل سعر طن حديد السويس نحو 39 ألف جنيه.

سعر حديد المراكبي، سجل نحو 41 ألف جنيه للطن.

حديد بشاي سجل 41 ألف جنيه.

سعر حديد العشري سجل 37500 جنيه.

سعر حديد الجيوشي سجل 39 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

- بلغ سعر طن أسمنت الرمادي 2905 جنيهًا، مسجلا ارتفاعًا قدره 22 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس.

- سجل سعر طن أسمنت النصر 1960 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية 2000 جنيه.

- أما سعر طن أسمنت العسكري سجل 1950 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت السويس 2000 جنيه.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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