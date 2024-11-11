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الرياضة - 08:37 - الإعلامية مروة صبري لمنتقدي أسماء جلال: لابسة فستان مفتوح.. انتو مالكم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:37 - الإعلامية مروة صبري لمنتقدي أسماء جلال: لابسة فستان مفتوح.. انتو مالكم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:37 - الإعلامية مروة صبري لمنتقدي أسماء جلال: لابسة فستان مفتوح.. انتو مالكم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:37 مساءً - تعرضت الفنانة أسماء جلال خلال الفترة الماضية لحملة هجومية شنها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور لها قبل دخولها الوسط الفني وخلعها للحجاب.

ومن جانبها ردت الإعلامية مروة صبري خلال برنامجها «قعدة ستات» على منتقدي أسماء جلال قائلة: «اتحجبت وقلعت؟.. هي حرة، حسابها مع ربنا، لابسة فستان مفتوح شوية من وجهة نظركم، إيه المشكلة؟ أي فنانة في الدنيا ممكن تلبس فستان مفتوح على الريد كاربت، نفسي حد يقولي الحملة الرهيبة اللي معمولة على أسماء جلال دي ليه وعشان إيه وهتستفيدوا بيها إيه؟.

وتابعت: «الست طالعة وبقيت على أول سلم النجومية سيبوها، ليه دايما أي حد عندما ينجح في مجتمعنا نبدأ نهاجمه، ليه؟! ما نسيب كل واحد في حاله، إلا لو طلعت قالت حاجة إنتوا معترضين عليها».

آخر أعمال أسماء جلال

مؤخرا تعاقدت الفنانة أسماء جلال على المشاركة في فيلم فيها إيه يعني، بطولة الفنان ماجد الكدواني والفنانة غادة عادل.

والعمل من تأليف وليد المغازي، مصطفي عباس، محمد أشرف، إخراج عمر رشدي، إنتاج أحمد الجنايني.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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