الرياضة - 10:56 - المتحدث العسكري: بدء فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك «السهم الثاقب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:56 صباحاً - انطلقت فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك «السهم الثاقب»، وتستمر فعالياته على مدار عدة أيام بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والقوات الخاصة المصرية والسعودية، وذلك في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة النظرية والعملية منها قيام القوات المشاركة في التدريب بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال برية وجوية وبحرية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط في إدارة العمليات وكذا تبادل الخبرات بين القوات المشاركة وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، كما يشتمل التدريب على عدد من الأنشطة ذات الطابع الإحترافي لعناصر القوات الخاصة والقوات البرية المشاركة في التدريب.