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الرياضة - 10:56 - المتحدث العسكري: بدء فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك «السهم الثاقب» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:56 - المتحدث العسكري: بدء فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك «السهم الثاقب» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:56 - المتحدث العسكري: بدء فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك «السهم الثاقب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:56 صباحاً - انطلقت فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك «السهم الثاقب»، وتستمر فعالياته على مدار عدة أيام بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والقوات الخاصة المصرية والسعودية، وذلك في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

بدء فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك
بدء فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك
بدء فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك
بدء فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة النظرية والعملية منها قيام القوات المشاركة في التدريب بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال برية وجوية وبحرية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط في إدارة العمليات وكذا تبادل الخبرات بين القوات المشاركة وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، كما يشتمل التدريب على عدد من الأنشطة ذات الطابع الإحترافي لعناصر القوات الخاصة والقوات البرية المشاركة في التدريب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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