الرياضة - 09:32 - عمر مرموش ينثر سحره في الملاعب الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - يواصل الفرعون المصري الصغير عمر مرموش صاحب الـ 25 عامًا نثر سحره في الملاعب الأوروبية، وتحديدًا على الأراضي الألمانية رفقة فريق آينتراخت فرانكفورت، حيث نجح الفرعون الجديد في تسجيل وصناعة العديد من الأهداف منذ انطلاق الموسم الجاري، الأمر الذي جعل مرموش حديث صحف العالم أجمع.

وواصل النجم الدولي المصري عمر مرموش نثر سحره في الملاعب الأوروبية، بهدف خيالي جديد، مع فريق فرانكفورت أمام شتوتجارت، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» هذا الموسم 2024-2025.

ويٌعد عمر مرموش أحد أبرز لاعبي العالم في الوقت الراهن، حيث ساهم الفرعون المصري في 24 هدفًا خلال 17 مباراة فقط خاضها رفقة فريق فرانكفورت في الموسم الجاري بكل المسابقات، سواء المحلية أو الأوروبية.

أرقام عمر مرموش مع فرانكفورت

وعلى المستوى الدوري الألماني، خاض عمر مرموش مع فريق فرانكفورت 10 مباريات بمسابقة «البوندسليجا» حتى الآن، ونجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 7 آخرين، بواقع 18 مساهمة تهديفية في 10 لقاءات فقط لا غير، متساويًا مع النجم الإنجليزي المخضرم هاري كين في الأعلى مساهمة تهديفية بالدوري حتى الآن.

ويتربع مرموش على عرش ترتيب هدافي الدوري الألماني حتى الآن برصيد 11 هدفًا متفوقًا على الإنجليزي المخضرم هاري كين صاحب الـ11 هدفًا، بينما يتصدر الفرعون المصري قائمة الأكثر صناعة للأهداف برصيد 7 متوفقًا على «كين» والذي صنع 5 أهداف.

ويحتل فريق فرانفكورت بقيادة مرموش المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 20 نقطة من 10 مباريات خاضها في البوندسليجا حتى الآن، خلف لايبزج صاحب المركز الثاني والذي يمتلك في جعبته 21 نقطة، بينما يتصدر الترتيب فريق بايرن ميونخ صاحب السيطرة والهيمنة على الكرة الألمانية وذلك برصيد 26 نقطة.

مرموش يقود آينتراخت لدور الـ16 في كأس ألمانيا

وفي كأس ألمانيا، خاض مرموش مباراتين، ولكنهم يكفوا الفرعون من أجل مواصلة نثر سحره في الملاعب الألمانية، حيث سجل هدفًا وصنع 2 آخرين في تلك المواجهتين وقاد الفريق إلى دور الـ16، حيث تخطى آينتراخت براونشفايغ في الجولة الأولى برباعية مقابل هدف، قبل الفوز في الجولة الثانية على حساب بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين مقابل هدف، حيث وقع مرموش على هدف التأهل.

وفي الدوري الأوروبي، نجح الفرعون عمر مرموش في خوض 4 مباريات حتى الآن مع فريق فرانكفورت، وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفًا واحدًا، كما سجل هدفًا خرافيًا من ركلة جرة نفذها ببراعة شديدة وذلك في الجولة الماضية «الرابعة» من دور المجموعات باليوروباليج، أمام فريق سلافيا براج، ومنح فرانكفورت ثلاث نقاط ثمينة.