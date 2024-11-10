الرياضة - 07:10 - حقيقة عرض الأخدود السعودي لضم زيزو من الزمالك في يناير المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 07:10 مساءً - كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن وجود رغبة داخل نادي الأخدود السعودي في التعاقد مع أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة اليوم السعودية، إن نادي الأخدود يخطط للاستغناء عن أحد محترفيه في يناير المقبل، ويخطط ليكون زيزو هو البديل الذي سيدخل قائمة الفريق المنافس في دوري المحترفين السعودي.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن إدارة الأخدود ستتقدم بعرض رسمي لنادي الزمالك في الأيام المقبلة لطلب شراء المدة المتبقية في عقد زيزو، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

وعلى الجانب الآخر، نفى مصدر داخل نادي الزمالك وجود أي عروض لأحمد سيد زيزو في الفترة الحالية، وأكد أن مجلس إدارة القلعة البيضاء متمسك باستمرار زيزو داخل القلعة البيضاء، ولا يوجد أي تفكير للاستغناء عن خدماته.

كما كشف مصدر مقرب من اللاعب، أن زيزو لم يتلق أي عروض من نادي الأخدود السعودي في الفترة الحالية كما تردد، وأضاف أن الأولوية للاعب هي الاستمرار مع الزمالك وتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.