غائب منذ يورو 2024، نجم بايرن ميونخ يعود لمنتخب ألمانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 07:04 مساءً - قرر المدرب جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، إعادة ليروي ساني نجم بايرن ميونخ إلى صفوف المانشافت بعد غياب، منذ مشاركته في يورو 2024.

موعد مباراتي منتخب ألمانيا القادمتين

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهتي البوسنة والهرسك ثم المجر يومي 16 و19 نوفمبر الجاري، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة في ختام مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

عودة ساني لمنتخب ألمانيا بعد غياب طويل

وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب الألماني استبعاد اللاعب دينيز أونداف من المعسكر؛ بسبب إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

وقرر ناجلسمان استدعاء اللاعب ليروي ساني لصفوف المانشافت تعويضا لغياب أونداف.

وعاد ساني جناح بايرن ميونخ إلى صفوف المنتخب الألماني للمرة الأولى منذ بطولة كأس أوروبا الماضية، وغاب اللاعب، صاحب الـ 28 عاما، عن صفوف الماكينات على مدار الشهور الأربعة الماضية.

أرقام ساني مع منتخب ألمانيا

وسجل ساني 13 هدفا مع المنتخب الألماني خلال 65 مباراة دولية منذ نوفمبر 2015.

وشارك ساني هذا الموسم مع بايرن ميونخ خلال 11 مباراة بواقع 386 دقيقة، وسجل 3 أهداف.

وينتهي عقد اللاعب مع فريقه بنهاية الموسم الجاري، وسط تكهنات برحيله عن العملاق البافاري بنهاية عقده.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.