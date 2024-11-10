منال عوض: تعزيز التعاون مع الصين في الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية - أخبار كلمتك

منال عوض: تعزيز التعاون مع الصين في الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية - أخبار كلمتك

طرح أول بوستر وتريلر رسمي لفيلم "Mission Impossible 8" - أخبار كلمتك

طرح أول بوستر وتريلر رسمي لفيلم "Mission Impossible 8" - أخبار كلمتك

عدد حلقات مسلسل باسورد، بطولة شاهين وآية سماحة - أخبار كلمتك

عدد حلقات مسلسل باسورد، بطولة شاهين وآية سماحة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «خلصتني».. جنات تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية |صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «خلصتني».. جنات تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية |صورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:09 - مدبولي: مصر دفعت ما يقرب 80% مستحقات بالعملة الأجنبية لشركات النفط العالمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:09 - مدبولي: مصر دفعت ما يقرب 80% مستحقات بالعملة الأجنبية لشركات النفط العالمية - أخبار كلمتك

«المالُ العَامُّ وَحُرْمةُ التَّعَدِّي عَلَيْهِ.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة - أخبار كلمتك

«المالُ العَامُّ وَحُرْمةُ التَّعَدِّي عَلَيْهِ.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مصر تكثف جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مصر تكثف جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان - أخبار كلمتك

بعد قرار المركزي المصري.. الحد الأقصى للسحب اليومي من «إنستاباي» - أخبار كلمتك

بعد قرار المركزي المصري.. الحد الأقصى للسحب اليومي من «إنستاباي» - أخبار كلمتك

تبدأ من 1200 جنيه، أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تبدأ من 1200 جنيه، أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

صلاح يكشف مفأجاة بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 - أخبار كلمتك

صلاح يكشف مفأجاة بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

محمد صلاح على أعتاب قائمة أساطير جديدة في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محمد صلاح على أعتاب قائمة أساطير جديدة في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

محمد صلاح على أعتاب قائمة أساطير جديدة في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 04:27 مساءً -  واصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تحطيم الأرقام القياسية في الملاعب الإنجليزي بعدما صنع هدفا وسجل آخرا في فوز فريقه على أستون فيلا أمس السبت.

صناعة محمد صلاح  للهدف الأول في مباراة ليفربول وأستون فيلا لزميله لويس دياز، جعله يتخطى تيري هنري، في أكثر اللاعبين الذين صنعوا أهدافًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وصل إلى 75 أسيست في الدوري الإنجليزي، ليقترب من دخول قائمة أساطير أخرى لأكثر اللاعبين صناعة أهداف في البريمييرليج والتي يتصدرها رايان جيجز بـ 162 تمريرة حاسمة خلال 632 مباراة.

 

ويحتاج محمد صلاح إلى صناعة 6 أهداف أخرى فقط، ليتخطى ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد السابق، والذي يحتل المركز العاشر في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص برصيد 80 تمريرة حاسمة، ومن قبله تيدي شيرنجهام أسطورة مانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز الحادس عشر برصيد 76 تمريرة حاسمة، كما هو الحال لـ كريستيان إيريكسن لاعب توتنهام وبرينتفورد السابق ومانشستر يونايتد الحالي.

 

نتائج منتخب مصر في غياب محمد صلاح

 فيما أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر، قائمة الفريق لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025، والتي شهدت غياب محمد صلاح لإراحته بعد حسم التأهل.

وسيغيب محمد صلاح سيغيب عن منتخب مصر للمباراة الـ13 والـ14 منذ أن حصل على شارة قيادة "الفراعنة" في أبريل من عام 2021 عندما كان يتولى حسام البدري قيادة المنتخب الوطني، حيث غاب صلاح من وقتها عن الفراعنة خلال 12 مباراة سابقة لأسباب مختلفة، كما غاب عن مباريات بطولة كأس العرب التي أقيمت في نهاية عام 2021، بعد قرار المشاركة في البطولة باللاعبين المحليين.

وحقق منتخب مصر في غياب صلاح الفوز في 7 مباريات من الـ12 مباراة، وتعرض للهزيمة في 4 مباريات (منها مباراة بركلات الجزاء الترجيحية)، وتعادل "الفراعنة" في مباراة وحيدة.

 

نتائج منتخب مصر في غياب محمد صلاح 

وجاءت نتائج مباريات منتخب مصر في غياب محمد صلاح كالتالي:

1- 1 سبتمبر 2021: فوز على أنجولا (1-0) تصفيات كأس العالم.

2- 30 سبتمبر 2021: فوز على ليبيريا (2-0) مباراة ودية.

3- 9 يونيو 2022: خسارة أمام إثيوبيا (2-0) تصفيات أمم إفريقيا.

4- 14 يونيو 2022: خسارة أمام كوريا الجنوبية (4-1) مباراة ودية.

5- 27 سبتمبر 2022: فوز على ليبيريا 2022 (3-0) مباراة ودية.

6- 18 يونيو 2023: فوز على جنوب السودان 2023 (3-0) مباراة ودية.

7- 8 سبتمبر 2023: فوز على إثيوبيا (1-0) تصفيات أمم إفريقيا.

8- 22 يناير 2024: تعادل مع كاب فيردي (2-2) كأس الأمم الإفريقية.

9- 28 يناير 2024: خسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية (7-6) بعد التعادل (1-1) في الوقت الأصلي في كأس الأمم الإفريقية.

10- 22 مارس 2024: فوز على نيوزيلندا (1-0) مباراة ودية.

11- 26 مارس 2024: خسارة أمام كرواتيا (4-2) مباراة ودية.

12- 15 أكتوبر 2024: فوز على موريتانيا (1-0) تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق