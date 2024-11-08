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الدوري السعودي، الهلال يتقدم علي الاتفاق 1ـ0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري السعودي، الهلال يتقدم علي الاتفاق 1ـ0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الهلال يتقدم علي الاتفاق 1ـ0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - تقدم فريق الهلال علي الاتفاق، بهدف دون رد في الشوط الأول من القاء الذي يجمع بينهما  اليوم الجمعة، على ملعب المملكة آرينا، في إطار الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وتقدم لفريق الهلال اللاعب ميتروفيتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من اللقاء. 

تشكيل الهلال: 

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: رينان لودي، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، جواو كانسيلو

الوسط: سيرجي سافيتش، محمد كنو، ناصر الدوسري

الهجوم: سالم الدوسري، ليوناردو، ألكسندر ميتروفيتش.

 

 تشكيل الاتفاق:

حراسة المرمى: ماريك روداك

الدفاع: مد الله العليان، عبد الباسط هندي، عبد الله مادو، مشعل الصبياني

الوسط: راضي العتيبي، فينالدوم، عبد الإله المالكي، سيكو فوفانا

الهجوم: موسى ديمبيلي، توكو إيكامبي

ترتيب الهلال والاتفاق 


ويحتل الهلال وصافة الدوري السعودي، برصيد 25 نقطة من 9 مباريات، متأخرا بفارق نقطتين عن اتحاد جدة المتصدر، والذي خاض 10 مواجهات.

أما الاتفاق يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات، حيث يحتل المركز 11 برصيد 11 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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